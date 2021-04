Ministrův nekrolog: Nechť ministr Blatný odpočívá v pokoji a snad i bez trafiky

Titul MUDr. získal Jan Blatný na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 1994, o jedenáct let na stejném místě úspěšně složil doktorát v oboru pediatrie, aby v něm v roce 2019 také habitoval. Jeho doménou je dětská neonkologická hematologie a hemostazeologe. V těchto oblastech patří k uznávaným odborníkům v celoevropském měřítku.

Zahraničí a návrat do Brna

Do roku 1997 působil na 2. dětském oddělení Dětské fakultní nemocnice J. G. Mendela v Brně, ze které se stala Dětská fakultní nemocnice Brno. Působil zde na různých pozicích a odděleních až do roku 2006, kdy odešel do zahraniční. Stal se konzultantem v oboru hematologie na Oddělení patologie Children's University Hospital na Temple Street v irském Dublinu.

Do Fakultní nemocnice Brno se vrátil v červenci 2008, konkrétně na Oddělení dětské hematologie a biochemie, kde se pak stál i primářem. Zároveň byl od ledna 2020 zdravotním náměstkem, tento post po jmenování mistrem zdravotnictví opustil.

Spory s Babišem i Zemanem

Šéfem resortu zdravotnictví byl Blatný od října 2020 do dubna 2021. Od začátku si ve strategii nesedl s premiérem Babišem. V poslední době spory gradovaly ohledně testování ve školách nebo v přístupu k novým, ale stále ještě experimentálním lékům na covid-19. Ty Blatný na rozdíl od svého šéfa odmítal.

Jeho osud se zřejmě definitivně zpečetil ve chvíli, kdy se znelíbil i prezidentu Zemanovi. Hlava státu ho několikrát kritizovala za to, že nechce očkovací látku Sputnik V, resp. že požaduje její schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Zeman je naopak velkým zastáncem ruské vakcíny a chce ji v Česku za každou cenu.

Blatný se zřejmě vrátí do Brna, kde bude pokračovat v práci, kterou vykonával před nástupem na ministerstvo. Nedá se příliš předpokládat, že by si vysloužil trafiku velvyslance ve Finsku jako Adam Vojtěch či lukrativní nabídky jako Roman Prymula. Na to pan Blatný až příliš zlobil a dovolil si luxus vlastních názorů...V každém případě má za sebou silnou manažerskou zkušenost, která ho posune jinam, než kde býval. Budeme sledovat kam.

