Koronavirus ho nezastaví, Babiš chce prosadit svůj zákon. Opět by mohl brát obrovské dotace na Agrofert

Využití situace s prosazením zákona, který by z Andreje Babiše udělal jediného opravdového majitele jeho svěřeneckých fondů, nebo prostě jen náhoda? Na pondělním jednání poslanecké sněmovny se totiž z ničeho nic objevil bod, který navrhuje projednat zákon o evidenci skutečných majitelů. Fakt je třeba jednat o takovéto věci v době, kdy premiér vyzývá lékaře k omezení činnosti, která není akutní? Co by to v reálu znamenalo pro společnosti předsedy vlády, které oficiálně nesmí ovládat?

Pokud by byl zákon z dílny ministryně spravedlnosti Marie Benešové schválen, premiér by se stal skutečným vlastníkem fondů, ovšem ne společností do nich vložených. Už v lednu na tento zákon upozornila Transparency International ve své zprávě zde. Vlk by se tak nažral a koza zůstala celá, Babiš by tím de facto své firmy vlastnil legálně, i když mu to zákon o střetu zájmu.

EU hovoří o střetu zájmů, ale...

„Tento návrh zákona by mohl být pro posouzení střetu zájmu a potvrzení faktického vlastnictví Agrofertu zásadní. Andrej Babiš by mohl tvrdit, že Agrofert není jeho firma a brát obrovské státní i evropské dotace. Mohl by si tak zajistit přísun několika milionů korun. A to je podle nás absolutně nepřípustné,“ tvrdil europoslanec Tomáš Zdechovský.

Dnes je to tak, že svěřenecké fondy Andrej Babiš formálně neovládá a formálně se také zbavil vlastnictví svých firem tím, že je vložil právě do těchto fondů. Audit Evropské komise nicméně konstatoval, že je dál příjemcem zisků z těchto fondů a má na jejich správu vliv. Komise ta jednoznačně dospěla k závěru, že je ve střetu zájmů jak podle nařízení EU, tak podle českého zákona. Jenomže by se vše mohlo změnit jako mávnutím kouzelného proutku.

Stav legislativní nouze

A ještě je tu jedna věc. Mohl by mu pomoci stav legislativní nouze, který relativizuje či omezuje některé ústavní principy? Podmínkou pro jeho vyhlášení je „existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem, anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.“ A to se momentálně bezesporu děje, země funguje v nouzovém stavu, hrozí ekonomické ztráty nebývalých rozměrů.

Stav legislativní nouze se vyhlašuje vždy na určitou dobu a platí pro něj, že vládní návrhy zákonů mohou být projednány v tzv. zkráceném jednání. V něm jsou stanoveny nepřekročitelné lhůty jednotlivých fází legislativního procesu, první čtení zákona se vůbec nekoná, ve druhém čtení se nemusí konat obecná rozprava a může být omezena řečnická doba, neplatí stanovené jednací dny a nutné lhůty pro čtení třetí. Lze navíc jednat i po 21. hodině, jakož i v pondělí, sobotu a neděli. Stejně tak neplatí nutné lhůty pro projednání osnovy zákona v případě vrácení Senátem či prezidentem. Může toto být cíl Andreje Babiše? A mohl by si opravdu nechat schválit i „svůj“ zákon? Odpověď není ani podle odborníků jednoznačná.

Stáhněte bod z jednání!

„Odmítáme, aby v době, kdy země čelí virové pandemii, zavírají se hranice, chybí ochranné pomůcky pro zdravotníky, premiér Babiš bez skrupulí tlačil to, co pálí jeho, a snažil se vyřešit svůj kolosální střet zájmů. A to v době, kdy spoléhá na to, že pozornost veřejnosti a médií bude logicky upřena jinam,“ upozorňuje předseda STAN Vít Rakušan.

Premiér tvrdí, že momentálně řeší jen koronavirus a k ničemu jinému se vyjadřovat nebude. Tedy ani k tomu, proč byl tento bod na jednání zařazen takto pokoutně. „Vyzývám členy vlády, aby tento návrh zákona doplněný na jednání vlády na poslední chvíli jako dodatek vláda stáhla a neprojednávala! Navíc v této situaci, kdy se řeší akutní problémy ČR a nákazy koronavirem!“ má jasno předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „To se mi snad zdá. Kdo ztratil soudnost?“ kroutí hlavou jeho stranický kolega Marek Výborný.

„Zase výmluvy, výmluvy, výmluvy. Dodatek jste ale na program musel mimořádně zařadit vy sám. Nic není zmanipulované, podstata platí. Proč se zákon nemá vztahovat na vaše svěřenecké fondy? Na to odpovězte! Stáhněte neprodleně tento bod z programu jednání vlády,“ vzkazuje premiérovi předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vyslyší Andrej Babiš tato volání? Nebo je to pro ně až příliš velká šance na to, aby si ji nechal utéct?

Marian Jurečka: Babiše nikdo nenutil, aby přestal podnikat. Jako premiér ale musí makat pro lidi, ne pro své firmy.