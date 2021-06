Arogantní Schillerová: Na jednání letěla vládním speciálem. Ekonomové v tu chvíli varovali před nezodpovědným hýřením veřejnými financemi

/SCHILLEROVÉ OKÉNKO/ Cesty ministrů na jednání se svými partnery po celém světě jsou zvláště nyní, v době po covidové pandemii, velmi důležité. Od online diskuzí se mohou konečně posunout k osobním schůzkám. Na jednu takovou byla pozvána i naše ministryně financí Alena Schillerová, a to se svými kolegy z uskupení V4. Na svůj twitter napsala již z paluby letadla tweet: „S kolegy ministry financí V4 dnes jednáme ve Varšavě naposledy v rámci polského předsednictví. Hlavní témata jsou podpora hospodářství, investic a reforem po pandemii, zdanění digitální ekonomiky, návrh zemí G7 na globální minimální daň a společné kroky v oblasti taxonomie.“

S kolegy ministry financí V4 dnes jednáme ve Varšavě naposledy v rámci polského předsednictví. Hlavní témata jsou podpora hospodářství, investic a reforem po pandemii, zdanění digitální ekonomiky, návrh zemí G7 na globální minimální daň a společné kroky v oblasti taxonomie — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 22, 2021

Běžně by taková zpráva nikoho moc nezaujala. Objevilo by se možná pár posměšných komentářů na téma - co chce paní Schillerová v zahraničí vyjednávat, když tam bude rozumět maximálně kolegovi ze Slovenska? A veřejný prostor by jistě zaplnila její na vše platná odpověď: „Ví vil sí...“

Jenomže ve chvíli, kdy paní ministryně upozorňovala na svůj pracovní program, éterem sociálních sítí už letěla její vlastní fotografie z instagramu, na které stojí v lijáku před vládním speciálem. Novinář Michal Tomeš ji opatřil popiskem: „Vicepremiérka Alena Schillerová po desáté hodině odlétá do Varšavy. Taková smůla, že nestihla běžnou linku, která odletěla pět minut před desátou. No nic, rozpočet to snese.“ V kontextu tiskové konference Národní rozpočtové rady, která začínala jen o hodinu později a cupovala na cáry Schillerové hospodaření se státním rozpočtem, to nadzvedlo nejednoho občana Česka.

Vicepremiérka Alena Schillerová po desáté hodině odlétá do Varšavy. Taková smůla, že nestihla běžnou linku, která odletěla pět minut před desátou. No nic, rozpočet to snese. pic.twitter.com/7FL9Mb52CU — Michal Tomeš (@Tomes_Michal) June 22, 2021

Dluhová brzda o dvě dekády dříve?

O tom, že si Alena Schillerová svůj ministerský post užívá vrchovatě i se všemi jeho výhodami, a také občasnými požadavky navíc, dávno všichni víme. Pronájem bytu v centru Prahy a do výbavy pořízený kosmetický stoleček jsou jen zlomkem toho, čím z rozpočtu naší země dotujeme její vládu nad tímto ministerstvem. Jenomže tento zdroj veřejných peněz právě díky péči hospodářky Schillerové narazil na svůj strop a paní Alena jej dokázala přiblížit o 19 let za pouhých 12 měsíců. Na tak zvanou dluhovou brzdu narazíme podle výsledků studie, zveřejněné Národní rozpočtovou radou v čele s Evou Zamrazilovou. „Tlak na české veřejné finance se stupňuje. Za jediný rok se náraz na dluhovou brzdu přiblížil o dvě dekády (z roku 2043 na rok 2024), ukázala nová Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí z dílny @rozpoctova_rada.“

Tlak na české veřejné finance se stupňuje. Za jediný rok se náraz na dluhovou brzdu přiblížil o dvě dekády (z roku 2043 na rok 2024), ukázala nová Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí z dílny @rozpoctova_rada https://t.co/VbKmTOwN4I — Národní rozpočtová rada (@rozpoctova_rada) June 22, 2021

Populistické kroky bude řešit až příští vláda

Co to pro Česko v reálu znamená a čím je to způsobené? Trajektorie veřejných financí se za poslední rok stala neudržitelnou. A pouze covid a následky celé pandemie jsou v tomto problému až posledním, kupodivu téměř zanedbatelným hlediskem. „Paní Schillerová sice mluví o konsolidaci rozpočtů, ale ani to nám stačit nebude. Toto nezadržitelné urychlení způsobil pokles zdanění fyzických osob, nadměrný růst důchodů nad zákonem danou valorizaci a až poslední jsou následky covidové pandemie,“ vysvětlila rozvrat veřejných financí Eva Zamrazilová. Připomněla, že situaci nenapomohla ani dynamika růstu mezd ve veřejném sektoru. Jak si to přeložit a co znamená pojem dluhová brzda? Populistické kroky vlády Andreje Babiše, kterým vychází vstříc jeho ministryně financí Alena Schillerová, postaví již příští vládu v roce 2024 před těžký moment - bude muset předkládat vyrovnaný, respektive dlouhodobě udržitelný rozpočet všech institucí v sektoru vládních institucí.

Tento zákon o rozpočtové odpovědnosti u nás platí od roku 2017 a jak je vidět, paní ministryně se s ním dosud nestihla za 4 roky ve funkci dostatečně obeznámit. Pokud by nemělo jeho nedodržení tak devastující následky pro celý český stát, dalo by se jen zapsat na seznam prohřešků šéfky rezortu financí. Jenomže neustálé zlehčování situace a předstírání, že se přeci nic neděje, nelze Aleně Schillerové tolerovat. Nahlas už křičí ekonomové, finanční analytici i členové již zmíněné Rozpočtové rady státu - paní Alena je přesvědčena, že se „z toho proinvestujeme“, a nehodlá se před volbami jakkoli angažovat v záchranných škrtech. Zvlášť pokud to podle předvolebních predikcí vypadá tak, že už si své milované křeslo dlouho neužije, a nějaké potíže v roce 2024 jí mohou být úplně jedno. Za svá rozhodnutí v práci pro stát nenese žádnou osobní odpovědnost, a zřejmě ani tu morální, jinak by například do Varšavy vyrazila úsporně běžnou leteckou linkou.

KAM DÁL: Veršování ministryně Schillerové vyburcovalo Jiřího Ovčáčka. Další Nobelova cena pro Česko je téměř na dosah.