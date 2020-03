Miroslav Kalousek: Taková svině je jenom Andrej Babiš

Vláda rozhodla, že podnikatelé nedostanou náhradu škody, kterou způsobilo nařízení uzavřít provozovny kvůli pandemii koronaviru. Vyvolalo to vlnu emocí nejen mezi živnostníky, jejichž existence je ohrožena a kteří to vnímají jako cílenou likvidaci nepohodlných. Navíc tak kabinet Andreje Babiše učinil pokoutně a potichu. Nouze tak nebyla ani o poněkud silnější výrazy.

Vláda rozhodla, že podnikatelé nedostanou náhradu škody, kterou způsobilo nařízení uzavřít provozovny kvůli pandemii koronaviru. Vyvolalo to vlnu emocí nejen mezi živnostníky, jejichž existence je ohrožena a kteří to vnímají jako cílenou likvidaci nepohodlných. Navíc tak kabinet Andreje Babiše učinil pokoutně a potichu. Nouze tak nebyla ani o poněkud silnější výrazy.

Když bylo v pondělí vyhlášeno další pokračování nouzového stavu, nestalo se tak už v rámci krizového zákona, ale zákona o ochraně veřejného zdraví. Což znemožňuje podnikatelům žádat o náhradu škody. Přijde hromadné propouštění, podnikatelé budou nuceni snižovat náklady, zdraží se vše samozřejmě i pro ty, kterým práce zůstane.

Tohle může napadnout jenom Babiše

Nejen pro podnikatele je to jako kudla do zad. „Já jsem byl při minulé krizi hodně drsný, možná až moc. Prosadil jsem snížení příjmů všem o 4-15 %. Ale nikdy by mě nenapadlo sebrat někomu bez náhrady všechny příjmy. Taková svině je jenom Andrej Babiš,“ napsal si na svůj facebookový profil bývalý ministr financí a současný poslance TOP 09 Miroslav Kalousek.

Současná ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že stát dělá pro živnostníky dost. Možná žije v jiné dimenzi nebo nikdy nesestoupila ze svého obláčku mezi obyčejný lid. Například předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula přirovnal jednání vlády k chování tzv. šmejdů. Ti používali nevybíravé praktiky vůči seniorům, tedy skupině obyvatel, která se příliš nemůže bránit.

Vláda o živnostníky nestojí

Je pravdou, že vláda opravdu pro podnikatele připravila řadu úlev. Ať už jde o odložení podání daňového přiznání, zrušení poplatků na zdravotní a sociální pojištění, příspěvek 15 tisíc měsíčně po dobu trvání krize či bezúročné půjčky, je to zoufale málo. Tyto kroky jsou kosmetické, v reálu nic moc nevyřeší, podniky nezachrání.

Ovšem pro PR Andreje Babiš a spol. je to velmi vítané, stvořitel jeho kultu osobnosti Marek Prchal si s tím jistě dokáže dobře poradit. „Co vlastně vláda sleduje? Pokud jenom nechce, aby živnostníci neumřeli hlady, tak 15 000 stačí. Pokud by ale chtěla, aby své živnosti zachovali, musí jim uhradit alespoň fixní náklady po tu dobu, co jim zakazuje produkovat. Zatím to vypadá, že o zachování živností vláda nestojí,“ doplnil Kalousek.

