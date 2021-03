Miroslav Kalousek: Zemana neberte vážně, je to výrok choromyslného starce v pokročilém stadiu demence

Nehorázné, neslýchané, neomluvitelné. I tak reagují čeští politici na vyjádření Miloše Zemana, který po premiérov Babišovi chce odvolání Blatného a Storové. Senátor Tomáš Czernin prezidenta označil za ruského švába, někteří jeho kolegové mluví o velezradě.

U prezidentské volby příště přemýšlejme

Bývalý poslanec Miroslav Kalousek si však nemyslí. „Není to velezrada, nebojte se a neberte to vážně. Je to jenom výrok choromyslného starce v pokročilém stadiu demence. Příště u prezidentské volby lépe přemýšlejme,“ napsal si na twitterový účet.

Není to velezrada, nebojte se a neberte to vážně. Je to jenom výrok choromyslného starce v pokročilém stadiu demence. Příště u prezidentské volby lépe přemýšlejme. https://t.co/jsj3BDU5Tq — Miroslav Kalousek (@kalousekm) March 10, 2021

Každá vakcína musí být řádně schválena

Na tom, že každá vakcína musí být řádně schválena, se přitom většina politiků shodne. Samozřejmě včetně Sputniku V.

„Nevidím problém v nákupu této vakcíny pro ČR, pokud ji Evropská léková agentura schválí. Problém, když pominu etické stránky věci, jak byla tato vakcína testována, je v tom, zda je Rusko vůbec schopné zajistit standardní kvalitu výroby,“ řekl pro Čtidoma.cz předseda poslaneckého klubu TOP 09 Vlastimil Válek.

Souhlasí s ním i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „Je nutné, aby každá vakcína od Evropské lékové agentury dostala certifikaci. Informace přímo z Ruska o tom, jak je vakcína účinná, nemohou být brány za bernou minci a je nutné i k této vakcíně přistupovat stejně jako k ostatním neschváleným,“ dodal pro Čtidoma.cz.

