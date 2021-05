Senátorka Němcová: Hamáčkova cesta do Moskvy měla jasný cíl, Sputnik to nebyl. Kroky českých kolaborantů tam tradičně vedou

Tři týdny se snažíme dobrat pravdy a pochopit Hamáčkovu cestu do Moskvy. Oznámil, že tam pojede pro neprověřené vakcíny Sputnik. Nedávalo to smysl. Průkopník Matovič to vyzkoušel na Slovensku a jeho vládu to položilo. Že by si toho Jan Hamáček nevšiml? To je vyloučeno. Takže šlo o něco jiného, vysvětluje ve svém komentáři senátorka Miroslava Němcová.