Nová hejtmanka Středočeského kraje Pecková: O koalici s hnutím ANO jsem ani na vteřinu neuvažovala, smlouvy zveřejním

Paní Pecková, už je vše dojednáno a mohu vás oslovovat paní hejtmanko?

Jsme na tom všichni domluveni. Ale samozřejmě se tak stane až ve chvíli, kdy mě zvolí krajské zastupitelstvo. Nicméně by tomu nemělo nic bránit.

Jak probíhala jednání s ostatními členy budoucí koalice? Byli jste dohodnuti velmi rychle, stačilo v podstatě pár hodin...

Vše bylo naprosto konstruktivní a věcné. Dohodli jsme se na všem včetně obsazení komisí, výborů a tak dále. Teď už to budou pouze schvalovat orgány jednotlivých stran. Jsem všem kolegům moc vděčná za to, jak k jednáním přistoupili.

Předpokládám, že rozdělení resortů zatím neprozradíte?

Ne, nezlobte se. Slíbili jsme si, že s tím půjdeme ven až v okamžiku, kdy bude vše stranami schválené. Ale mohu zopakovat, že jsme na všem domluveni.

Petra Pecková

- v letech 1996 až 2012 se věnovala investigativní žurnalistice, byla reportérkou, scenáristkou a režisérkou řady reportáží a dokumentů

- od roku 2010 je zastupitelkou a od roku 2014 starostkou města Mnichovice

- členka hnutí STAN

- vysokoškolské vzdělání získala na Masarykově univerzitě v Brně, kde vystudovala obory žurnalistika a politologie, a na Karlově univerzitě v Praze studium oboru Veřejná a sociální politika

- je vdaná, má dvě děti

Počet mandátů vám zůstává tak, jak je patrné z výsledků voleb?

Budeme mít menší počet křesel, než by na nás matematicky vyšlo. Ale myslím, že vítěz by měl být velkorysý a uskromnit se. Jedním dechem dodávám, že všichni udělali nějaký kompromis.

Řekněte upřímně, uvažovala jste byť jen na okamžik o tom, že byste vytvořila koalici s hnutím ANO?

Ani na vteřinu. Jasně jsme to deklarovali už před volbami. Tím ale neříkám, že vše, co ANO udělalo, bylo špatně. Například pan Kovács je odborník, kterého si vážím. Od začátku jsem moc stála o širokou koalici přesto, že bychom potřebný počet mandátů složili i bez některé ze stran. Ale chtěli jsme dát jasný signál i směrem k veřejnosti, že to do budoucna myslíme vážně.

Před volbami jste slíbila, že když budete hejtmankou, zveřejníte smlouvy externistů a vyjasníte další věci, které současné vedení kraje tajilo. Platí to?

Ministerstvo vnitra kraji nařídilo, aby některá jména zveřejnil. Zatím se tak nestalo, z čehož mohou plynout pokuty formou exekucí. Takže pokud současné krajské vedení neuposlechne, já vše zveřejním tak, jak jsem slíbila.

Co budete chtít jako hejtmanka zásadně změnit? Kdybyste měla jmenovat tři věci...

Pokud budu mluvit o tom, co jsou vyloženě mé srdeční záležitosti, tak určitě otevřenost hejtmanství. Nejen ve smyslu transparentnosti, ale také přivětivosti, aby lidé cítili, že se na nás mohou spolehnout. Pak je to zvýšení kvality středního školství. Propojení s firmami, výzkumem a vývojem. Vzdělání považuji za velmi důležité, přeci jen mluvíme o našich dětech. A pak je to dopravní obslužnost kraje nejen co se týká silnic, ale také pokud jde o cyklostezky, parkoviště P+R. Počítám sem i rychlý internet, který bych ráda dostala i do odlehlejších částí kraje.

Zůstanete starostkou Mnichovic?

Do funkci uvolněné, tedy placené místostarostky již nastoupila Margita Valentová. Já nejprve požádám zastupitele města, aby se moje funkce starostky změnila na neuvolněnou. Případně abych se rovnou stala už jen zastupitelkou. Kdy to bude, ale přesně nepovím, protože to sama nevím. Záležet bude na agendě a množství práce, které mě v nejbližších dnech a týdnech čeká.

