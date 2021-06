Pavel Novotný: V ODS se chystá podraz na Kubu. V Praze jsem na kandidátku neměl šanci, Zajíček to zařídil

Extrémní starosta. Tak sám sebe Pavel Novotný označuje a faktem je, že práci ve "svých" Řeporyjích opravdu často nedělá v rukavičkách. Stačí si vzpomenout na mimozemšťany, kteří prý přemisťovali autovraky na místa, kde už mohla zasáhnout policie a tak dále. Jisté je, že má výsledky, to mu nikdo upřít nemůže.

Na druhou stranu mnoho jeho vyjádření je za hranou. Jeho slovník v kontrastu s uhlazeným projevem předsedy ODS Petra Fialy už nemůže být odlišnější. Není se čemu divit, že zatímco předseda strany nudí, Novotný prudí. Je na každém, aby si zvolil, co je mu bližší.

Už přebolelo, že nejste za ODS na kandidátce koalice SPOLU do říjnových parlamentních voleb?

Nepřebolelo. Nebudu přeci lhát už v první odpovědi. Zkusím nelhat vůbec. Bude to těžké a znamená to v ODS jen problémy. Ne, nepřebolelo. Jsem zhrzený, připadám si podvedený a velmi za se za tento svůj vnitřní stav stydím, stačí tak.

Nenavrhl tě váš region. Nechtěli? Nebo vnímáte nějaké tlaky ze strany lidí z ODS?

Moment, region je Praha. Měl jsem samozřejmě podporu místní i oblasti. Region Praha, respektive ODS Praha, mi od začátku tvrdil, že udělá vše pro to, abych nemohl kandidovat. Je to pochopitelné, mohli by mě zvolit. Jan Zahradil, jeden z nejbližších přátel Jany Černochové, mě s dostatečným předstihem upozornil na to, že pokud budu pokračovat ve své snaze kandidovat, tak ODS začne tvrdit, že jako odsouzený kandidovat nemohu. Marně jsem argumentoval, že máme přeci stanovy napsané tak chytře, aby mohli kandidovat odsouzení.

Pavel Novotný

- starosta městské části Praha-Řeporyje

- od roku 2002 členem ODS, předseda místního sdružení strany

- někdejší moderátor, herec a novinář

- je ženatý, má dvě dcery

Opravdu si to myslíte?

Že chci být starosta v podmínce, nikomu nevadilo. Oni dobře vědí, že bych přinesl v Praze hlasy mladých, co jinak hodí hlas STAN. To by asi bylo super pro ODS, ale špatně pro lidi jako Jana Černochová, Marek Benda nebo Renata Zajíčková. Báli se mě.

Od koho tedy byly tlaky na to, abyste na kandidátce nebyl?

Zdeněk Zajíček je muž, bez nějž se v Pražské ODS nic neudělá. Už teď koordinuje přípravu kampaně na volby na magoš. Bez jeho osoby je jakákoli snaha být na té kandidátce nemyslitelná. No, a teď si vezměte, že se tento pán rozhodne, že poté, co z manželky udělal starostku Prahy 5, udělá z ní ještě poslankyni. Ve chvíli, kdy už se Jana Černochová vidí na ministerstvu obrany, Marek Benda, podělaný ze společné kandidátky, konečně taky jednou kandiduje z volitelného místa a do toho se MUSÍ dostat do Sněmovny Renana Zajičková, je skutečně mé umístění, byť na nevolitelné místo, krajně nežádoucí. To byl jediný důvod.

Jejich argumenty tedy nejsou relevantní?

Budou vyprávět kraviny o mé vulgaritě, o nepsaných pravidlech a nepodpoře oblasti, kecy v kleci. Jana Černochová se mě bojí a Zajíček má milion důvodů mi nepomoci. To je celé. Mám pocit, že jako jedna z nejvýraznějších tváří a, myslím, úspěšný starosta, si snad 34. místo kandidátky zasloužím, nebo ne?

Ale ten čistý trestní rejstřík. Ještě jednou se k němu vrátím, protože ten přeci v podmínkách pro umístění na kandidátku opravdu je...

Mám toho víc. ODS je tak hloupá, že ani nemá přehled, za co já jsem odsouzený. A je to jedno. O tomhle to není. Je to celé o tom, že bych mohl někoho přeskočit. Je to ubohé. Nikdy nepřišli a neřekli Pavle, co pro sebe můžeme udělat. Ale tak to asi ve straně chodí, to je v pořádku. Přeci nebudou dávat dolů perspektivní lidi, natož aby je dávali nahoru. Chcete říct něco na titulek? Abych vypadal jako totální nebubřelec? Poslouchejte dobře: Já v čele kandidátky ODS v Praze, a tedy dvojka za Markétou, bych vytáhl koalici k lepším číslům, než když tam je Jana Černochová.. Až tak je to. A oni mě nedají ani na třicáté místo. Proč asi.

Kdo tedy může mít strach z tvého případného úspěchu a z toho, že i kdybyste byl třeba na posledním místě kandidátky, lidé by vás do sněmovny poslali kroužkováním?

Jana Černochová a Renata Zajíčková. To jsou skutečné příčiny toho, že nekandiduji vůbec, vše ostatní jsou kecy.

Co bude teď? Už několikrát se spekulovalo o vašem konci v ODS...

Protože si s nimi sám hraju. Udělal jsem si mediální kolečko, že končím, jen proto, abych se podíval, co bude dělat Černochová, Zajíček, Portlík a další. Když Stanjura řekl: Novotný nám chybět nebude, hned jsem věděl, že ten ještě bude čumět, co předvedu. Měli by rychle začít makat na tom, abych se nedostal jako delegát na lednový kongres. Jenomže to nedokážou. Tak dlouhé prsty Zajíček nemá. Mám skvělou oblast na Praze 13. Mám po ČR dost spřátelených buněk, co mě tam z pléna vždy navrhnou.

Co se bude na kongresu dít?

Vystavím těm pražským, ale i celorepublikovým ubožákům, co házeli klacky pod nohy Petra Fialy, účet. Mimochodem, víte, kdo bude nový předseda ODS? Chystají se podrazit Kubu. Saša Vondra bude předseda. Petr Fiala ministr zahraničí. My víme v Řeporyjích všechno předem.

Několikrát jste řekl, že budete po Miloši Zemanovi prezident. Takže místo sněmovny Hrad?

Se*u na Hrad. Copak by mi dala šanci zaprděná strana, co mě nenechá kandidovat ani v Praze z šedesátého místa? Mým maximem je oblastní rada Prahy 13, jsem s tím v téhle ubohé straně smířen. Neodejdu ale. Nejsem srab.

Upřímně, nejste už z "velké" politiky znechucený? Řeporyje se pod vašim vedením mění, lidé vás jako starostu berou pozitivně. Nestačí to ke spokojenému životu?

Jsem a stačí. Lidi jako Zajíček, Černochová, Zahradil, ale i apatie a neochota Tomáše Portlíka hýbnout pro mě prstem. Sebrali mi jakoukoli chuť dát procento energie navíc něčemu, než jsou Řeporyje. Těm se dobře daří, máme výtečné výstupy auditů, živelně investujeme a stavíme, jsem tu šťastný a potřebný. Pražská ODS ať se jde vycpat. Budu dál přijímat pozvání do regionů, besedovat, ale s ambicemi stranickými končím. ODS si mě nezaslouží.

Zůstanete tedy v ODS, nebo...?

Hledám sílu nezůstávat jen proto, abych se pomstil. A lituji každého mladého člověka, kterého ten náraz na velký kluky v regionu teprve čeká. Jsme ho*no demokratická strana. Jen si na to hrajeme. Příští rok prohrajeme s Piráty Prahu. Jsme hluší, hloupí, myslíme jen na svoje fleky a neposloucháme své nejlepší marketéry. Třeba Pavla Novotného. Amen.

