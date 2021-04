Pochybuje ještě někdo, že Zeman Česku škodí? Nechutné, zadání splnil dokonale

Kdo viděl televizní vystoupení prezidenta republiky Miloše Zemana ke "kauze Vrbětice", může ten čas považovat za zbytečně ztracenou hodinu života. Alespoň to tak vypadá z reakcí některých politiků. „Vystoupení Miloše Zemana v kostce: něco připustit, něco rozmělnit, něco vytrhnout ze souvislostí a zpochybnit. Vypadá to, že zadání znělo prostě: Udělat v tom maglajz! Úkol splněn,“ kroutil hlavou poslanec ODS Martin Kupka.

„Jsem přesvědčen, že prezident Zeman dnes ve svém vystoupení sděloval informace z živého spisu, a tím mohl ohrozit bezpečnost ČR a zásadně ohrozit úspěšné vyšetřování případu,“ doplnil jeho stranický kolega a předseda Senátu Miloš Vystrčil.

Co k televiznímu vystoupení říkají další politici?

Vít Rakušan (poslanec, STAN)

Po dlouhém čekání nám prezident Zeman opět ukázal, že v těžkých chvílích nutně postrádáme hlavu státu, která se postaví na stranu občanů. Protože jako člen Bezpečnostního výboru musím konstatovat, že nemá přesné informace a buď je interpretuje veřejnosti schválně nesprávně, nebo je jen pomýlen.

Vít Kaňskovský (poslanec, KDU-ČSL)

Mě osobně nepřekvapilo, byť bych si velmi přál, aby bylo konečně státnické a nikoliv plné pohrdání, arogance a zloby. A tak se ptám: Máme ještě prezidenta? Nebo už jen rezidenta???

Tomáš Czernin (senátor, TOP 09)

Vrchní velitel ozbrojených sil, prezident, se nepostavil za svůj národ a zemi, ale za ekonomické zájmy nepřátelské mocnosti. Pochybuje někdo, že škodí vlastní zemi?

Jana Černochová (poslankyně, ODS)

Je smutné, že se prezident Zeman nechá brífovat kdekým, ale ne BIS a jejím ředitelem. Čekal týden na to, aby vytrhal střípky z tajného materiálu a spekuloval. Jediná pravdivá informace byla, že nemá rád zpravodajce. To je pak těžké. A je ostuda, že si myslí, že velí policii. Doufám, že se vedení CNN Prima důrazně ohradí proti tomu, jak neomaleně a sprostě se prezident choval k Terezii Tománkové. Něco tak nechutného vůči ženě moderátorce jsem v našem civilizačním pásmu ještě neviděla! Hanba.

Jan Hamáček (ČSSD)

K vystoupení pana prezidenta: Já mám Miloše Zemana také rád a nechci ho proto kritizovat. Potvrdil, že ho vláda informovala, potvrdil, že naše kroky podpořil. Jsem rád, že v zásadních krocích jednají ústavní činitelé ve shodě.

Pavel Fischer (senátor)

Miloš Zeman dnes trestuhodně znevážil teroristický útok a pokusil se znevěrohodnit závěry bezpečnostních služeb. Otevřeně jedná v zájmu Ruska a proti zájmům vlastního státu. Fatální selhání prezidenta nemá v novodobé historii státu obdoby. Rád bych také vyjádřil úctu moderátorce Terezii Tománkové, že i pod palbou nepřetržitých osobních urážek od prezidenta republiky odvedla profesionální práci a rozhovor dokončila.

David Smoljak (senátor, STAN)

Projev Miloše Zemana by se dal shrnout do jedné věty: Pro zájmy České republiky nemíním hnout prstem!

Vlastimil Válek (poslanec, TOP 09)

Zeman znovu a znovu dokazuje, že lze klesnout ještě hlouběji. Už vůbec nestojí za naším národem, ale chrání ruské trolly. Relativizace útoku ruských agentů na území naší vlasti je naprosto nedůstojná prezidenta suverénní země.

Petr Fiala (poslanec, ODS)

Miloš Zeman se v dnešním rozhovoru nezlobil na Rusko, ale na redaktorku, protože mu kladla otázky. Sám místo jasných slov hlavy státu a vrchního velitele ozbrojených sil také kladl otázky a zpochybňoval zpravodajské služby. Vážně zvláštní formát vystoupení prezidenta.

Věra Kovářová (poslankyně, STAN)

Pan prezident kryl vládě záda tak usilovně, až jí do nich vrazil pomyslnou kudlu. Myslím, že na jeho dnešním projevu, ve kterém relativizoval, co mohl, si ruská média smlsnou. A on to moc dobře ví. Rezidenturu v Bubenči jsme rozpustili, není čas poohlédnout se na tu hradčanskou?

Jiří Drahoš (senátor)

Miloš Zeman nepřekvapil. Týden mu trvalo, než přišel s nic neříkajícím vystoupením, v němž opět zpochybnil práci BIS a řekl, že to všechno klidně mohlo být úplně jinak. V Moskvě mohou být spokojeni.

