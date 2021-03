Prezident Zeman má zkaženou neděli: Prymula už nechce očkovat vakcínou Sputnik V

O důvodech, proč Miloš Zeman tolik prosazuje neschválenou a řádně neprověřenou vakcínu Sputnik V můžeme jen spekulovat. Možná mu jde o blaho národa, podle některých však plní zadání z Kremlu.

„Vůbec se mi nelíbí, jak prezident Zeman vytrvale tlačí na výměnu ministra zdravotnictví, který odmítá očkování neschválenými vakcínami, tedy i Sputnikem V. V tomto za ministrem plně stojím,“ má jasno europoslanec Tomáš Zdechovský a výměnu šéfa resortu, o které se čím dál častěji hovoří, by tedy nepodpořil.

Obrat během několika dní

Prezident Zeman teď v "kauze Sputnik V" ztratil významného spojence. Epidemilog a poradce hlavy státu Roman Prymula totiž očkování ruskou vakcínou odmítl. „Mělo to smysl ve chvíli, kdy zde byl nedostatek jiných vakcín. Teď už to ale smysl nemá,“ řekl v Partii na stanici Prima CNN.

Přitom ještě v úterý v rozhovoru pro iDnes tvrdil, že „jde o to, abychom získali vakcíny co nejrychleji, protože jinak zbytečně umírají lidé a je lhostejno, jestli půjde o Sputnik nebo jinou vakcínu.“ Za obratem bývalého ministra zdravotnictví stojí zřejmě i fakt, že EMA schválila k užití vakcínu Johnson & Johnson, která by už v dubnu měla do Česka dorazit. A také fakt, že může pokračovat očkování vakcínou AstraZeneca, která byla označena za bezpečnou.

