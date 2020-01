Rakušan: Jermanová nechce, aby ji hlídala opozice, využila nemoci šéfa výboru. Je mi z toho zle

Tady postavíme umělý kanál, ve kterém budeme učit plavat křečky. A my si to prosadíme!

Něco takového se přitom dokonce ani v našich končinách dosud nedělo. „Nepsané pravidlo říká, že kontrolní výbor vždy vede člen nejsilnějšího opozičního klubu, a že opozice má většinu. Ve zdravé demokracii je to naprosto normální, ve Středočeském kraji vedeným hejtmankou Pokornou Jermanovou to normální není. To je dost smutný fakt,“ komentoval nezvolení Pavla Fojtíka předseda středočeských zastupitelů za hnutí STAN Věslav Michalik.

Demokracie dostala na frak

Není to přitom poprvé, kdy koalice ANO, ČSSD a komunistů torpédovala volbu šéfa kontrolního výboru. Když v říjnu 2017 skončila původní koalice, ve které bylo i hnutí STAN, odmítla nová koalice do čela výboru zvolit Martina Macháčka (STAN), coby člena nejsilnějšího opozičního klubu. Po dvou měsících byl nakonec zvolen Ivo Šanc. A už tehdy koalice odmítla, aby opozice měla většinu.

„Argument radního Hermana, že osm měsíců do voleb vydrží kontrolní výbor bez předsedy, je neudržitelný. Koalice ANOČSSDKSČM se předem domluvila, a odmítla zvolit členem kontrolního výboru zastupitele našeho klubu. To vše za situace, kdy z vážných zdravotních důvodů odchází z čela výboru můj dobrý kolega Ivo Šanc. Koalice toho zneužila a z toho je mi nejvíc zle, demokracie dostala zase na frak,“ reagoval bezprostředně po nezvolení Pavla Fojtíka předsedou šéf STAN Vít Rakušan.

Kraj neposkytl informace

Ivo Šanc ještě předložil zastupitelům zprávu o činnosti výboru. Ta vedle statistiky předložených a vyřešených podnětů konstatuje, že se u citlivých případů nepodařilo naplnit kontrolní funkci, neboť krajský úřad neposkytl potřebné informace.

„Z mého pohledu byla činnost výboru poměrně dosti jalová, koalice měla většinu, a tak výbor z mého pohledu není zárukou demokratických a korektních postupů ve Středočeském kraji,“ popsal činnost výboru jeho odcházející předseda Ivo Šanc.