Senátor Fischer: Prezident Zeman fatálně selhal. Očekávám omluvu a rezignaci

Omluva českým občanům i bezpečnostním institucím za opakovanou dehonestaci a rezignace. To by měl být jeden z hlavních výsledků nedělního projevu prezidenta Miloše Zemana v souvislosti s kauzou výbuchu muničních skladů ve Vrběticích a zapojení ruských tajných agentů. Očekává to kandidát na hlavu státu a současný senátor Pavel Fischer.