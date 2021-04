Slušný kluk Kulhánek hasí diplomatický průšvih a podlézá Zemanovi. Proto mu Ovčáček na startu podráží nohu?

/KOMENTÁŘ/ Další nový ministr ve vládě Andreje Babiše obsadil úřad diplomacie. Odvolaného Tomáše Petříčka nahradil na pouhý týden Jan Hamáček. Tomu se nedá upřít, že se jeho kroky při správě ministerstva zapíší do české historie celkem výrazným písmem. Tolik přešlapů za tak krátký časový úsek totiž jen tak někdo nepřekoná. A po něm přišel do pozice šéfa rezortu Hamáčkův náměstek z vnitra Jakub Kulhánek.

První hodiny ve funkci začal celkem důstojně. Po jmenování na Pražském hradě prezidentem Zemanem se ale ani on nedočkal jeho názoru na celou kauzu kolem ruských agentů tajné ruské rozvědky GRU. Přitom právě postoj hlavy státu by jistě novému ministru zahraničí významně pomohl při vyjednávání na úrovni mezistátní diplomacie.

Schwarzenberg to na body pro stranu nevidí

Jakub Kulhánek, jehož vzdělání ocenil v rozhovoru pro ČT i jeho předchůdce Karel Schwarzenberger, je třináctou personální změnou ve vládě Andreje Babiše. Čestný předseda TOP 09 připomněl, že má dobrou pověst, ale že by jeho práce na ministerstvu měla přinést do říjnových voleb nové voliče skomírající ČSSD, si nemyslí. „Myslím, že voliči jeho práci neuvidí jako výsledek strany, je přeci jen členem koaliční vlády. A také bych řekl, že se do vnitřní politiky nebude vůbec míchat.“ Dodal také, že v tomto turbulentním diplomatickém období na to ani nebude mít příliš času.

Již den po jmenování totiž bude Kulhánek jednat se zástupci NATO a Evropské unie, jejíž členové ve středu pozdě večer vyjádřili ČR jednomyslnou podporu a odsoudili ruský útok ve Vrběticích i následné vyhoštění českých diplomatů. K tomuto prohlášení se vyjádřil i Kulhánkův předchůdce Petříček: „Nejsme v těžkých chvílích osamoceni. To se počítá.“

Jak ustojí mladý politik tlak současné vyhrocené situace, je věc druhá. S EU a NATO v zádech to bude jistě snazší. Pokud tedy už čtvrteční jednání zvládne o něco lépe než na začátku týdne jeho stranický šéf Hamáček. Ten totiž cíleně nepožádal jednotlivé šéfy zahraničí z EU o solidaritu při vyhoštění ruských diplomatů z velvyslanectví a spoléhal - bůh ví proč - na to, že s tím přijdou sami. Nepřišli.

Ovčáčkův faul

Na Hradě musí navíc počítat s prezidentem Zemanem, který na celou diplomatickou roztržku s Ruskem nemá několik dní žádný názor. A tiskový mluvčí Hradu, aby nezůstal za svým šéfem pozadu, mu ihned zasadil jasně cílený faul. Na svém twitterovém účtu totiž nezapomněl zvýraznit ministrovu přímou řeč z momentu jmenování: „Kulhánek: Zeman je zkušený politik. Rád si k němu budu chodit pro rady.“ A nakonec ho lehké pořízení nečeká ani s premiérem Babišem, který ho nazval "slušným klukem" a dal mu tak najevo, že s respektem to u něj nebude mít nijak dobré.

Tato domácí průprava se ale Jakubu Kulhánkovi bude hodit do hořícího sporu s Ruskem. Tam totiž musí už předem počítat s fauly, neúctou i pramalým respektem. Zvlášť, když prezident Putin ve svém projevu před federálním shromážděním, přirovnal Rusko k mocnému tygru Šer Chánovi z Knihy džunglí. „Neustálé a koordinované nepřátelské akce Západu snášíme trpělivě a s nadhledem. Je to jako kolem Šer Chána v Kiplingovi, když kolem něj poskakují jacísi malí pejsci. Štěkající, kteří se pouze snaží zalíbit svému velkému suverénovi,“ doplnil vládce a i bez přehnané vztahovačnosti si jistě umíme přiznat, koho tím malým štěkajícím pejskem velký Vladimir myslel.

