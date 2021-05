Vláda se zdráhá platit své závazky. Politici nahnali děti do práce a teď se k nim nehlásí

Ministryně financí Alena Schillerová vždy velmi sofistikovaně vysvětluje, kde a co a jak ušetří, odkud vezme peníze na to či ono, z jaké hromádky přehodí něco vedle, aby jí to vyšlo. A i když byla za dobu své vlády nad státním rozpočtem mnohokrát ekonomy a opozičními politiky usvědčena z pochybných výpočtů, neopustila svou rétoriku, která mnohdy v člověku vzbuzuje pocit, že to snad paní ministryně dává vše ze svého. „Já jsem převedla... Já jsem vyplatila... Já jsem rozhodla...“, ovšem větu: „Já jsem spletla nebo opomněla...“ - tu v repertoáru asi nemá.

Jak jinak si vysvětlit, že se Pražská Fakultní nemocnice Bulovka ozvala s tím, že jí nebylo proplaceno 90 milionů, které investovala do polní nemocnice v Letňanech. Přitom si její stavbu v říjnu 2020 víceméně prosadil premiér Andrej Babiš spolu s vládou, a nikdy v ní nebyl ošetřen jediný pacient. Velkou vlnu nevole vyvolala u občanů i opozičních politiků výše nájmu, která spolkla 74 milionů z celkové částky a putovala do kapsy podnikatele Pavla Sehnala. Nyní se vedení nemocnice Bulovka snaží získat celkově vynaložené prostředky od státu zpět, ale marně.

Stát odmítá zaplatit Bulovce 90 mil. Kč za polní nemocnici v Letňanech, ačkoli si ji objednal. Za celou dobu v ní neležel ani jeden pacient. Jediné, k čemu posloužila, bylo PR Andreje Babiše, a ještě na sekeru. pic.twitter.com/vSRkoyGP0R — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) May 20, 2021

Bulovka ve ztrátě

Ministerstvo financí popírá, že by platila dohoda, na kterou se odvolává tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ten tvrdí, že veškeré náklady měly jít právě za rezortem Aleny Schillerové. „Nájem jsme platili na základě dohody s ministerstvem zdravotnictví, které tehdy řídil ministr Roman Prymula. Resort nám několikrát slíbil, že peníze pošle zpátky do našeho rozpočtu. A o vrácení dále jedná s ministerstvem financí,“ uvedl šéf Bulovky Jan Kvaček. Mluvčí ministerstva zdravotnictví to potvrdila: „Ministerstvo zdravotnictví momentálně jedná s ministerstvem financí,“ uvedla ve stručném prohlášení pro Novinky.cz. Ovšem ministerstvo financí se k věci vůbec nehlásí a trvá si na tom, že nemocnice Bulovka uzavřela dohody a musí si za ně nést plnou odpovědnost. Na 90 milionové investici do jedné fotky Andreje Babiše v pozadí s vybavenou polní nemocnicí tak zaplatí zřejmě Bulovka, které budou finance zatraceně chybět v už tak napjatém provozním rozpočtu.

Očkovací centra bez příspěvků

Podobné problémy nyní vyplouvají na povrch i s náklady nemocnic na očkovací centra, která po republice vznikají jako detašovaná pracoviště. Stát na jejich vznik tlačí, ale finančně se na provozu ani zřizování nepodílí. Pokud může, přispěje město, jako třeba v Brně, kde poskytlo zdarma prostory na nevyužívaném Výstavišti. Jinak si ale nemocnice hradí veškeré náklady samy, a to z příjmů od pojišťoven za provedené vakcinace. Až se zájem o očkování sníží, budou jim finance na provoz center určitě chybět. Jaká je tedy budoucnost očkování v ČR? Kdo bude zřízená centra nadále platit? Navíc mnohá "provizorní" budou muset velmi brzy skončit. Vznikla totiž narychlo ve sportovních halách nebo kulturních domech, a tyto provozy se budou chtít v těchto dnech vracet k činnosti, kvůli níž byla zřízena. Myslí na to někdo?

O očkování ve firmách jednáme s vládou už půl roku. Očkovací centra by se měla zřizovat na místech, která jsou lidem známá a blízká. Zvýší se dostupnost očkování a je to i udržitelný přístup. Některé podniky mají očkovací centra už připravena. @miro_plt pro @CRoPlus — Svaz průmyslu a dopravy ČR (@SvazPrumyslu) May 17, 2021

Studenti bez peněz

Macešsky se chová stát i ve věci proplacení peněz studentům, které povolala do služby vláda, aby se zapojili do boje s nemocí covid 19. Jak na svém twitteru odkázala Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství, stát zcela opomněl proplatit práci studentům středních zdravotních škol a lékařských fakult za jejich práci v době pandemie. Jde speciálně o žáky, kteří byli povoláni do služby kraji na základě pracovní povinnosti kvůli nedostatku zdravotnického personálu. Valachová k tomu dodala: „Jako politik se stydím za toto pevně doufám opravdu pouhé opomenutí. Bohužel je 148. v řadě. MŠMT se ale opakovaně na jednáních školského výboru dušovalo, že na tyto odměny myslí a peníze jsou připravené. Tak nechápu, kde je problém. Samozřejmě budu chtít vědět důvody.“

Jako politik se stydím za toto pevně doufám opravdu pouhé opomenutí. Bohužel je 148. v řadě. MŠMT se ale opakovaně na jednáních školského výboru dušovalo, že na tyto odměny myslí a peníze jsou připravené. Tak nechápu, kde je problém. Samozřejmě budu chtít vědět důvody. https://t.co/WY6pCB7157 — Kateřina Valachová (@katavalachova) May 20, 2021

Předvolební nákupy

Korunka ke korunce, milion k milionku. I tak by se dalo přehlížení nákladů státu vidět v širší souvislosti, kdy státní kasa zeje prázdnotou a zároveň je třeba nakoupit si voliče před blížícími se volbami. Obzvlášť, když se preference vládních stran propadají do nečekaných čísel. A obzvlášť ve chvíli, kdy inflace závratně roste, stejně jako státní dluh a ekonomové jednohlasně volají po uškrcení výdajů státu za úředníky či provozy státního aparátu.

Alena Schillerová neustále opakuje, že příjmy rozpočtu lze vyřešit osekáním daňových výjimek, kterých je za 300 miliard. Co tvoří hlavní objem výjimek?



Sleva na poplatníka cca 110 miliard

Daňové osvobození důchodů od daně z příjmů 60 miliard

Bonusy na děti 35 miliard



Tož tak. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) May 20, 2021

Jenomže tyto nepopulární kroky rozhodně žádná vláda před volbami neučiní, a nezvolí je ani Alena Schillerová. Ta se raději odvolá na okleštění daňových výjimek, protože ty si běžní lidé nedokáží okamžitě vyložit. A tak se tohoto tématu ujal Pirát Mikuláš Ferjenčík a nazval věci pravými jmény. „Alena Schillerová neustále opakuje, že příjmy rozpočtu lze vyřešit osekáním daňových výjimek, kterých je za 300 miliard. Co tvoří hlavní objem výjimek? Sleva na poplatníka cca 110 miliard. Daňové osvobození důchodů od daně z příjmů 60 miliard. Bonusy na děti 35 miliard Tož tak.“

Jestli se tedy důchodci těší na to, že jim za volební hlas pro ANO opět přibydou peníze nad hranici státem řízené valorizace, musí zcela reálně počítat i s tím, že dojde na zdanění jejich příjmů od státu. A to je bude ve finále bolet mnohem víc než nedostat přidáno o pár set korun navíc. Jenomže to ministryně financí lidem nijak rozvláčně vysvětlovat nehodlá a je jen na opozici, aby toto téma dokázala před volbami dostatečně zmedializovat.

