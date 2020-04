Vládní podpora ekonomice: Jestli vůbec, tak zřejmě jen pro někoho. Aby se s vaničkou nevylilo i dítě

Určitě je potřeba zamezit panice a podpořit životaschopnost domácností a firem. A dostat zemi co nejdříve do běžného stavu bez strachu. Epidemiolog Roman Prymula už otočil, přijal již dlouho zřejmou logiku úspěšných států, že se promoření nevyhneme a že je třeba se postarat o rizikové skupiny (seniory, chronicky nemocné apod.).

Aktuálně jsou však ohroženi nejen nemocní, ale i ekonomicky ohrožení. A počítáme škody z taktiky, kterou nyní opouštíme. Příkladem může být třeba Dánsko, kde se roušky nenosí, kde vláda odložila platby daní včetně DPH a kde už stát proplácí náhrady poškozeným firmám a lidem. U nás se vláda chválí a mění návrhy. Ostatní země si zatím budují konkurenční výhodu.

Vládní sliby, zatím bez realizace

Kurzarbeit. Určitě správná cesta, bude-li dostupný pro všechny zasažené firmy. Navíc je tam problém, že firmy dostanou „výpomoc“ od státu 60 – 80% až zaplatí mzdy zaměstnancům a odvody státu. Kde na to vezmou, když přišly o příjmy a úvěry nejsou schváleny? Doposud není jasno.

Bude se schvalovat i změna kompetencí ČNB ? V této době? Neměli bychom se spíš soustředit na hašení požáru a rekonstrukci domu?

Odložení splácení úvěrů: Má jít o „ochrannou dobu", kdy bude možné bez sankcí odložit splátky do konce října. Jenže to neplatí pro všechny, na poslední chvíli přišla vláda s vyjmutím úvěrů se „zajištěným úrokem", tedy obvyklým úvěrům na nemovitosti. Doposud není jasno.

Odložení nájmů: tedy prodloužení splatnosti nájmů až do března (firmy) či května (osoby) příštího roku. Otázkou je, co ti pronajímatelé, kteří nedostanou zaplaceno. Vláda jim negarantuje bezúročný úvěr.

tedy prodloužení splatnosti nájmů až do března (firmy) či května (osoby) příštího roku. Otázkou je, co ti pronajímatelé, kteří . Vláda jim negarantuje bezúročný úvěr. OSVČ: ohraná písnička, nejdříve 15 tisíc na měsíc po dobu 6 měsíců jen pro některé, pak 25 000 jednorázově, ale s velkými omezeními, nyní 25 000 s malými omezeními. Opět zatím nejasno a neschváleno.

V zahraničí jsou podpory státu už na účtech lidí i firem

Ministryně práce a sociální věcí Jana Maláčová se 5. Dubna v České televizi vyjádřila ve smyslu, že „jsou tu lidi, kteří jsou přes veškerou pomoc státu v problémech“. Jen pro dokreslení, podpory se budou projednávat v parlamentu nejdříve 7. dubna.

V Anglii dostali živnostníci podporu okamžitě po zavření firem ve výši průměrné mzdy, tedy 2 500 Liber. Ne jednorázově, ale měsíčně. V Dánsku už mají lidé i firmy podpory na účtech také, v mnoha zemích se neodvádí DPH, v Německu chodí firmám denně newslettery s jasnými nezmatenými informacemi a náhrady se též vyplácejí. Babišova vláda místo skutků ovšem tvrdí, že vše zvládla perfektně.

Co schválí parlament?

To, co má hlavu a patu a je proveditelné. Opozice navrhuje rychlejší, větší a plošnější náhrady hlavně OSVČ a menším firmám. Určitě se bude jednat o nájmech a vládní kličce ohledně vyřazení některých úvěrů, určitě se ukáže, jak silné loby mají banky a co na ně spadne a co spadne na jiné firmy.

Uvidíme, zda se bude vláda inspirovat v úspěšnějších zemích, zda bude podporovat spíš rychlý návrat do normálu nebe jen přesune náklady za krizi na jiné. Držme si palce. Útěchou může být, že se nebude jednat o zákoně o posílení pravomocí premiéra, „to pan Metnar nezvládl“ navíc o tom pan premiér nevěděl.

