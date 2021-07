Za komunistů posílal lidi do vězení za to, že nechtěli sloužit socialistické vlasti. Dnes je Igor Stříž nejvyšším státním zástupcem

Dobrý právník, ovšem s kontroverzní minulostí. Tak ve stručnosti jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zastupitelem hodnotí někteří politici. Vláda se na něm shodla bez problémů a bez dlouhých debat přesto, že premiér Babiš Stříže ještě nedávno nechtěl. Podle webu Prima CNN dokonce Benešové hrozil, že pokud ho bude dále prosazovat, odvolá ji.

Hrany se nakonec evidentně obrousily. „JUDr. Stříž, někdejší člen KSČ, bude muset čelit nepříjemným otázkám ze své minulosti i prokázat, že neustoupí politickým tlakům. Vyšetřování v bezprostřední blízkosti prezidenta nebo trestně stíhaný premiér jsou velké kauzy!“ napsal si na Twitter senátor Pavel Fischer.

Politolog Marek Ženíšek:

„Je teď vůbec šance bez členství v KSČ a posluhování minulému dosáhnout na nějakou funkci? Není 31 let po revoluci už nejvyšší čas dát šanci generaci, která se nezašpinila? Jak se asi postaví Igor Stříž k Čapímu hnízdu, když pro jeho jmenování premiér hlasoval?“

Rozhodla vláda trestně stíhaného premiéra

Místopředseda ODS Martin Kupka věří, že nová vláda po volbách pana Stříže odvolá a vybere přijatelného kandidáta. Důvody jsou podle něj jasné. „Jde přeci o člověka, který za komunistů posílal do vězení lidi odmítající z náboženských důvodu službu v armádě. To je nepřijatelné.“

Velmi podobně to vidí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Posílal lidi do vězení za to, že někdo nechtěl sloužit socialistické vlasti. A rozhodla o tom vláda trestně stíhaného premiéra, na jehož řízení může mít státní zástupce vliv.“ Europoslanec a místopředseda KDU-ČSL Tomáš Zdechovský to pak označil za ostudu.

Podle Benešové má respekt

Podle ministryně spravedlnosti Benešové je ale Stříž profesionál, který se do funkce hodí a svou prací si už získal velký respekt. „Byl doporučen i Unií státních zástupců, která mu dala kladné hodnocení a jednoznačné doporučení,“ doplnila na tiskové konferenci.

Vláda vedená StBákem dnes schválila jmenováni bývalého komunistického vojenského prokurátora nejvyšším státním zástupcem.

Stále se ptám, zda může být hůř, a AB mě každým svým krokem ujišťuje, že ANO.

Musíme to zastavit pro podzimních volbách!

Nedopustme vládu ANO-SPD-Přísaha — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) July 12, 2021

Doktor Stříž je uvnitř systému od roku 1986, když nejprve fungoval jako právní čekatel, později se stal vyšetřovatelem a prokurátorem u vojenské prokuratury. V roce 1996 začal pracovat na Vrchním státním zastupitelství v Olomouci, v letech 1997 až 2007 působil jako náměstek vrchního státního zástupce. Pavel Zeman si ho v roce 2011 vybral jako svého náměstka na státním zastupitelství.

KAM DÁL: Kde se vzala křestní jména? Zjistit původ toho vašeho může být docela jednoduché.