Zemanova party a Prymula na hradě, linky na roušky z Tchaj-wanu asi nevoní Číně a Babišovo blábolení jako kniha

Prezident Miloš Zeman v pátek pronesl projev k národu. Deset minut hovořil o tom, aby lidé nosili roušky a policisté udělovali pokuty za porušení tohoto nařízení. A také poděkoval zdravotníkům i lékařům za jejich nasazení. Uff. Chvíli to dokonce vypadalo, že opět máme hlavu státu. Žádná urážka ani trapný bonmot. Faktem je, že toto sdělení si klidně mohl nechat pro tiskového mluvčího, případně mohla být zveřejněna na stránkách hradu. Není to nic, co bychom nevěděli a co by mělo povznést ducha obyvatel České republiky, nešlo o nic, co by ze Zemana konečně udělalo vůdce a člověka, který stojí v čele národa v krizi. Ale i tak je dobré mu poděkovat za to, že se těch deset minut tentokrát dalo u televize vydržet. Když nemáte kabelovku a dají vám stejný program na tři hlavní kanály, je to dost podstatné.

Nesrouzumitelné blábolení Andreje Babiše z tiskových konferencí, kterému nerozumí zřejmě už ani jeho marketingoví mágové, dostane knižní podobu. Sbírka nazvaná Andykódy bude doplněna příhodnými ilustracemi. Půjde o doslovný přepis neuvěřitelných vět, které je schopen vyloudit premiér naší krásné země, jehož čeština je na úrovni žáka druhého stupně základní školy a kterému ve vypjatých situacích navíc selhává i větná skladba. Není to špatný nápad. Jednoho dne bude mít taková kniha cenu zlata, protože naše děti či vnoučata těžko uvěří, že se něco takového někdy mohlo dít. A jak známo, ukázaná platí.

Je to už více než měsíc, kdy předseda Senátu po své misi na Tchaj-wanu oznámil, že od tamních představitelů dostala Česká republika dar v podobě pěti linek na výrobu roušek. Od té doby se ale nic nezměnilo, linky reznou ve skladech. Vláda totiž nebyla schopna zajistit jejich převoz a vymlouvá se na údajné porušení hospodářské soutěže a že o darování se pouze mluvilo, ale nebylo nic sepsáno. Je to ale lež jako věž, premiér Babiš totiž písemný příslib daru obdržel už před měsícem (přesně 14. 9.), jak doložil na sociálních sítích Miloš Vystrčil. Ministr všeho Havlíček přesto dále hledá výmluvy. Zřejmě proto, abychom zase mohli draze nakupovat v Číně nekvalitní roušky. Když to domluví pan Tvrdík aspol...

Prezident Miloš Zeman je stále rozhodnutý uspořádat 28. října na Hradě tradiční předávání metálů. Což je v době nouzového stavu a apelu na lidi, aby pokud možno nevycházeli z domu a neshlukovali se, velký výsměch. Jedním z oceněných má být i ministr zdravotnictví Roman Prymula, který v posledních dnech jako jeden z mála vládní činitelů sbírá plusové body za věcná a jasná vyjádření. Ovšem pokud plukovník na hrad opravdu vyrazí, může si rovnou podepsat politické parte. V očích lidí klesne tak hluboko, že "jeho okop bude vzorem ostatním okopům".

Sociální demokracie přišla po debaklu ve volbách o senátní klub. A stala se věc "nevídaná", senátoři tedy vstoupili do klubu ANO přesto, že stejní senátoři patřili mezi nejvýznamnější kritiky účasti ČSSD ve vládě s hnutím jednoho muže. Na druhou stranu, můžeme se vůbec divit? Vždyť třeba Lubomír Zaorálek kdysi prohlásil, že „Andrej Babiš je špatný premiér a že je omyl, když chce ve vládě aplikovat stejný model řízení, jaký fungoval v jeho firmách“. Zaorálek měl samozřejmě pravdu, ale kdepak je tento chlapík dnes? Sedí na postu ministra kultury ve vládě člověka, kterého nepovažuje za dobrého premiéra. To jsou ale paradoxy.

