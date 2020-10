Zemanova bezbřehá arogance, Prymulovo ustupování od velkého plánu a Babiš nemá respekt, tak vyhrožuje

Doufat, že Miloš Zeman v době krize vystoupí a povzbudí národ je úvaha stejně naivní, jako že se Andrej Babiš konečně naučí jazyk země, ve které je premiérem. Marné, marné, marné. Nicméně takovou aroganci vůči lidem, kteří na tom mohou být dnes opravdu velmi zle, to je moc na jakoukoliv hlavu státu. Diskutující na sociálních sítích nazval internetovými blbečky, neodpustil si narážku na jakousi pražskou smetánku a nevybíravě se pustil do podnikatelů, kteří bojují o přežití a často zaměstnávají další lidi. Hovořit o tom, že zkrachují neschopné firmy, je absolutní neznalost situace. Ani tvrzení, že „umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví,” rozhodně není vtipné. Jen arogantní a přihlouplé. Je skvělé, že se Zeman probral z letního spánku, kdy byl prakticky neviditelný. Ale než toto, tak to raději zase dobrou noc...

Kandidát na senátora Bendl příště možná za SPD

Kandidát do Senátu Petr Bendl vytáhl v kampani před druhým kolem voleb silný kalibr, který je dost za hranou. Čekali bychom ho nejspíš od Tomia Okamury a jemu podobných, ne však od zástupce demokratické strany. V Kladenských listech tvrdil, že jeho soupeřka Adéla Šípová z Pirátů „a vlastně celá tato strana „chtějí pomáhat přistěhovalcům a integrovat nepřizpůsobivé“. Bendl navíc dodal, že Šípová je pro zahalování muslimů, což vyčetl z její komunikace na sociálních sítích. Tomio, nemáte flek? Tenhle chlapík by se k vám hodil. Každopádně za ODS v Senátu neusedne, prohrál.

Babiš a zodpovědnost. Na koho svalí vinu nyní?

Není to tak dávno, co premiér Andrej Babiš tvrdil, že za kroky dělané během pandemie koronaviru přebírá odpovědnost. Teď ale otočil a říká, že za to mohou lidi, protože nedodržují nařízená opatření. Má částečně pravdu, řada obyvatel Česka si opravdu myslí, že nemusí nic a ohrožují zdraví i životy ostatních. Jenže když je stát pod vedením člověka, kterému nejde věřit ani pozdrav, když se ministři bojí pracovat, aby je předseda vlády zase nesepsul před televizními kamerami jako nebohého Vojtěcha, a když premiér na tiskových konferencích obyvatelům země vyhrožuje a straší je, pak se není čemu divit. Kde není respekt a autority, tam lze jen těžko předpokládat, že lid bude poslouchat.

I náš superpremiér a superministr jsou "druzí"

Čertíte se, že máme ministra "všeho" Havlíčka a že premiér občas hraje se svými spolupracovníky loutkové divadlo? Tak to není nic proti tomu, s čím se vytasil předseda vlády Cookových ostrovů Mark Brown. Ten ke svému premiérskému křeslu přidává ještě řízení sedmnácti ministerstev. Opozice tvrdí, že pan Brown nevěří dalším členům vlády. Vtipné je, že premiér při nástupu do funkce hlásil, jak obrovský je potenciál vlády a jaký kus práce chce udělat. To ještě nikdo netušil, že chlapík má potenciál Supermana.

Plukovník chce otestovat všechny. Dobrovolně

Ministr zdravotnictví Roman Prymula měl ambiciózní plán. Chtěl na covid-19 otestoval všechny obyvatele České republiky. Hned na začátku to ale mělo několik "drobných" háčků. Nedostatečné kapacity, nedostatek času (testovat všechny by trvalo více než 20 dní a v době, kdy by od lékaře odcházel poslední člověk, první už by dávno mohl běhat po světě s koronou) a nepřipravenost. V běžně fungujícím státě by to stačilo k tomu, aby se ministr takové myšlenky zdržel a vůbec ji nepouštěl na světlo. U nás ne, čím větší "bomba" na tiskovce padne, tím lépe. A tak jen pár minut poté už Prymula připustil, že by chtěl protestovat alespoň 6 milionu lidí, k čemuž dodal, že by testy byly dobrovolné. No, tak to má velký smysl...

Peněženky nebudou prázdné

Nová opatření vlády, která mají zabránit šíření nemoci covid-19, mohou mít i velmi pozitivní efekt. Spousta mužů totiž ušetří. Jedno z pravidel totiž říká, že v obchodních centrech se můžete pohybovat maximálně po dvou. Už tříčlenná rodina tak má na jednu stranu problém, na stranu druhou, pokud má muž rozhazovačnou partnerku, může zůstat v klidu. I při sebelepší vůli jí prostě tu kreditku podat nemůže a už vůbec s ní nemůže "vymetat" obuv, klenotnictví apod. Jako zodpovědný otec totiž nemůže dopustit, aby matka pustila z očí svou ratolest. Tím spíš v obchoďáku. Takže pánové, Prymulovi zdar, tohle je stoprocentně smysluplné opatření.

