Prymula chce hromadně testovat. Existují na celkový test kapacity? Jsou rychlotesty dostatečně průkazné?

Ministr zdravotnictví by si přál, aby testy prováděli praktičtí lékaři. S těmi ale podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky nikdo nemluvil. Takže hned na začátku máme drobný zádrhel. Ale budiž. I kdyby nakonec všichni prakticky kývli a začali testy provádět, je tu hned další vada na kráse.

Antigenní testy jsou rychlé, ale nepřesné

Podle Prymuly má jít o antigenní testy, které jsou sice rychlé, k vyhodnocení není třeba laboratoř, ale zdaleka nemusí odhalit všechny nakažené. Takže proč testovat, když se stejně dozvím jen část pravdy? Posunout níže Tento test je totiž vhodný k odhalení již probíhající infekce a provádí se výtěrem z nosohltanu. Výsledek znáte za půl hodiny. U někoho může být koncentrace vitu nižší, tudíž nemoc odhalena nebude.

- v ČR je cca 5 300 praktických lékařů

- test trvá cca 7 minut

- jeden praktik – při 10 ti hodinové směně zajistí cca 80 až 85 testů

- 60 minut / 7 minutami je cca 8,5 testů za hodinu, za 10 hodin je to 85 testů

- dohromady praktici udělají za den 424 tisíc testů

- 10 milionů obyvatel otestují za cca 23 dnů.

Test na protilátky

Pak existují testy, které odhalí přítomnost protilátek. Ale protilátky čerstvě nakažení jedinci nemají, takže se test už ze své podstaty také nehodí. Jsou sice také rychlé, ale nákazu novým typem koronaviru odhalí až sedm dní po vypuknutí nákazy, ale i později.

Kdo bude testovat a za jak dlouho bude otestováno?

A pak je tu poslední, možná nejzásadnější problém. Aby mělo takové plošné testování smysl, muselo by se ideálně provést ve stejný okamžik na co největším vzorku lidí. Jenže to u nás prostě možné není. Provádíme zhruba 30 tisíc testů denně v laboratořích a kapacita prý navýšit nejde. A i kdyby všichni prakticky na Prymulovu výzvu reagovali kladně (je jich cca 5300), bude jim testování trvat víc než 20 dnů.

Pokud by jeden test trval sedm minut a každý z praktiků testoval denně (lidé by chodili včas, nevznikala by žádná další zpoždění), tak jeden lékař denně otestuje cca 80 lidí. Všichni dohromady plus laboratoře zvládnou za den maximálně 450 tisíc testů. A to je zoufale málo. Na otestování populace by bylo třeba více jak dvacet dní. I polovina by byla příliš. Než otestujete posledního, první už může být dávno nakažen.

Roman Prymula

„Budeme velmi intenzivně jednat s praktickými lékaři, a pokud se celý ten projekt podaří, tak si dovedu představit, že s nějakým odstupem 14 dnů by toto bylo možné.“

Další otázky

Jak se budou testy evidovat? Jak a komu se budou informace o nakažených osobách? Když doktoři nejsou informováni? Jak se pak bude nakládat s nakaženými lidmi? Nebude to znamenat zákaz výkonu mnoha podniků včetně nemocnic?

Takže k čemu takováto akce? Buď nás vedou odborníci epidemiologové, nebo jde jen o hru? Zakáže pan premiér takovou akci (jako zakázal Vojtěchovi roušky a Prymulovy zapisování v restauracích) nebo je třeba honem rychle utratit peníze (stálo by to zhruba 3 a půl miliardy) ze státního rozpočtu?

