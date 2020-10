Ministr zdravotnictví Prymula vyhlásil nová opatření boje proti covidu. Některá platí již od pátku

Podle slov ministra zdravotnictví Romana Prymuly je tady prudce narůstající počet osob, které potřebují intenzivní péči i počet zemřelých. Znamená to velké zatížení zdravotního systému. „Za týden budme na dvojnásobných hodnotách a za další týden by mohl být celý systém na rezervní kapacitě. Proto je třeba vyhlásit další opatření,“ konstatoval. A jaká opatření to jsou?

Kultura

Podle Prymuly je nutné co nejvíce omezit setkávání osob, ale tak, aby mohla být opatření co nejmírnější. „Rozhodli jsme se na dobu 14 dnů prakticky zmrazit volnočasové aktivity,“ uvedl s tím, že do konce tohoto týdne bude dobíhat režim současný, kdy jsou možné například činohry. „To, co se liší, je přístup ke kulturním akcím od pondělí příštího týdne, kdy dojde k zavření prakticky všech kulturních institucí - divadel i kin tak podobně, abychom mohli volnočasové aktivity omezit na dobu 14 dnů. Ve vnitřních prostorech mohou probíhat jen aktivity do počtu 10 osob a venku 20 osob. Týká se to i některých služeb, které s tím přímo či nepřímo souvisí - například uzavření ZOO,“ uvedl.

Sport

Od pondělí dále budou zrušeny veškeré sportovní profesionální i volnočasové aktivity - budou zavřena vnitřní sportoviště a otevřena jen sportoviště venkovní. Bude tedy možné hrát tenis, fotbal a podobně. Je také možné sehrání mezistátních zápasů, ale bez diváků a v režimu, který je omezen. Další omezení se týkají jednak služeb, kde bude po dobu 14 dnů zakázáno využívat služby posiloven, fitness center, vnitřních bazénů a podobně. V tomto případě platí termín uzavření od půlnoci ze čtvrtka na pátek.

Nákupní centra

„Abychom zamezili tomu, že bude docházet k těsným kontaktům dětí, které nebudou ve škole, rozhodli jsme se omezit možnost shromažďování v nákupních centrech, kde v tamních restauracích budou přísná pravidla, i když nebudou uzavřeny. U stolu ale budou moci sedět jen dvě osoby a bude zde vypnuta wi-fi, aby se tam lidé zbytečně nezdržovali. Restaurace budou omezeny otvírací dobou do 20 hodin a u stolu budou moci sedět maximálně 4 osoby,“ přiblížil ministr zdravotnictví budoucí režim.

Zdravotnictví a úřady

Další opatření se týkají provozu nemocnic, domovů seniorů a sociální péče, kde budou po dobu následujících 14 dnů prakticky zakázány návštěvy. Příromnost u porodu nebo návštěvy nezletilých pacientů ale budou mít mírnější režim. V nemocnicích je podle Prymuly nutné na nejvyšší možno míru využít veškeré kapacity, a proto se uvažuje o dočasném přestěhování pacintů, kteří zde například jen čekají na volné místo v domově důchodců, do hotelů. To se týká jak nemocnic v Praze, tak i v regionech.

Omezen bude také provoz na úřadech, kde budou úřední hodiny pouze dva dny v týdnu po pěti hodinách.

Školství

Dále vystoupil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, který sdělil, že provoz v mateřských školách, družinách a na prvních stupních základních škol zůstává beze změny oproti současným pravidlům. „Největší debatu jsme měli o nastavení provozu 2. stupně základních škol Z různých variant, které se zkoušely v okolních zemích se ukázala jako nejvíce průchozí varianta týdenního střídání jednotlivých tříd,“ uvedl. Pokud jsou tedy ve školách například dvě paralelní osmé třídy, bude každá z nich jeden týden ve škole a druhý týden se budou žáci učit distančně. Výuka na středních školách probíhá i nadále distančně, tentokrát na území celé republiky, kromě praktické části. Vysoké školy budou od pondělí také vyučovat pouze distančně, opět s výjimkou praxe, tentokrát ale pouze u zdravotnických oborů.

