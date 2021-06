Řízená izolace prezidenta Zemana jako případ pro sociálku? Zneužívání seniora je závažný čin

/KOMENTÁŘ/ O tom, že panu prezidentovi nijak závratně neslouží zdraví, jsme si - s dovolením - všimli všichni. Popírání na první pohled jasných indicií oslavnými zprávami lékařských konzilií, které připouštějí pouze obtíže s chůzí, jsou pro běžného občana k pousmání. Vyvolávají ve veřejném prostoru větší rozpaky a spekulace, než kdyby lidé kolem prezidenta hovořili jasnou řečí. Celé to působí nedůvěryhodně, zvlášť pokud tu a tam prosákne nezpochybnitelný fakt o kamuflážích třeba kolem instalace prezidenta do místa, kde bude následně probíhat oficiální program. Všechny kamery musí být do chvíle, než Vratislav Mynář povolí, otočeny čočkami vzhůru, jejich obsluha a fotografové nesmí být přítomni.

Asi se nenajde nikdo, kdo by se smál tomu, že prezident Zeman skončil kvůli vleklým obtížím s dolními končetinami na vozíčku. Je to jistě mnohem důstojnější varianta, než aby se nechával neustále podpírat od bodyguardů, případně s nimi chodil za ruku. To často vzbuzovalo úsměvy, hořké a také trochu poťouchlé, protože nejednou byla důstojnost velitele ozbrojených sil maminkovskou péčí mužů v oblecích významně ponížena. Pan mluvčí Ovčáček samozřejmě šmahem odsuzuje všechny názory a ve svém tweetu opět záměrně překroutil a zmotal vše dohromady - hlavně, aby nikdo nechtěl vidět střízlivě pravdu.

Útoky na handicapované povoleny, pokud se posmíváte prezidentovi na vozíčku.#progresivnisvet — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 16, 2021

Osamocen mezi špičkami světa

Ale proč prezident Miloš Zeman nepůsobí ani na vozíčku jako štramák, s nadhledem, elegancí a důstojností? Na fotografiích z nedávného summitu Severoatlantické aliance v Bruselu vystupoval jako unavený starý muž, který zřejmě nemá ani potuchy, kde se momentálně nachází. Ano, zvládl přednést svou řeč a jejím obsahem zřejmě lídry NATO moc nepotěšil, ale jinak byla prezentace Česka touto formou tristní. Odložen na vozíčku seděl daleko od diskutujících špiček světa. Osamocen, v izolaci, kterou mu takto nastavil šéf jeho kanceláře Vratislav Mynář spolu s kamarádem Martinem Nejedlým, kteří nyní de facto vládnou Pražskému hradu. Ve spojitosti s faktem, že prezident Zeman již nemá přístup ani k mobilu, z jeho pracovního stolu zmizela i pevná linka a jediné informace získává z teletextu, vyvstávají obavy, zda ta nadsázka o řízení "Hradčan" není alarmující realitou.

Mynář s Nejedlým už Zemanovi ani nepůjčují telefon. Na summitech, kam ho nutí jezdit, sedí sám v kolečkovém křesle a klimbá. V televizi, kam ho též občas vystrčí, mluví z cesty. .



Vypadá to na zneužívaného seniora. Neměla by se na to podívat sociálka? — Jiří Pehe (@JiriPehe) June 21, 2021

Existuje první dáma?

S kritikou situace si příliš nebere servítky politolog Jiří Pehe: „Mynář s Nejedlým už Zemanovi ani nepůjčují telefon. Na summitech, kam ho nutí jezdit, sedí sám v kolečkovém křesle a klimbá. V televizi, kam ho též občas vystrčí, mluví z cesty. Vypadá to na zneužívaného seniora. Neměla by se na to podívat sociálka?“ Zdá se to být nadsazené, ale zneužívání seniora je podle trestního řádu ČR dokonce velmi závažným trestním činem. Kde je paní Zemanová, toho času stále manželka Miloše Zemana a první dáma ČR? Jí samotné nevadí, že její muž smí žít pouze tak, jak mu to nastaví jiné cizí osoby?

Aligátor, kam zmizel aligátor?

Kde jsou ty časy, kdy se po zvolení do fukce nadšeně chlubil prezident tím, že má nový mobil. „Já mám mobilní telefon, který mi věnovali moji přátelé. Jmenuje se aligátor,“ řekl tehdy rozverně novinářce Zeman a doprovodil větu legendárním zvukem. Dnes má místo telefonu Vratislava Mynáře, který sám v rozhovoru pro TV Nova potvrdil, že prezident již mobilem nedisponuje. „Já pana prezidenta nemám uloženého v telefonu, protože pan prezident ani nemá telefon, takže u mě je to strašně jednoduchý. Já když chci mluvit s panem prezidentem, musím za ním do kanceláře.“ Někdejší diplomat Petr Kolář považuje fakt, že se nemůže spojit s hlavou státu napřímo nikdo, alarmující: „V zavedených demokratických zemích bývá obvyklé, že takovou možnost mají šéfové zpravodajských služeb a tuto možnost by měl mít i ministr obrany nebo ministr vnitra.“ Opravdu se nedá s touto situací nic dělat a jsme nuceni podivnému nastavení fungování Pražského hradu pouze přihlížet?

