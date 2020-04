Jana Klekar: Moje jizvy jsou důkazem toho, jak jsem bojovala za svůj život

Kdy jste zjistila, že máte karcinom prsu?

V září 2016. Byly to dva dny, na které jen tak nezapomenu. První bylo nalezení bulky. To se stalo náhodou, když jsem se snažila zachytit padající utěrku. Nahmatala jsem si již dvoucentimetrovou bulku. Bylo to v pátek večer a v pondělí jsem nastupovala do nové práce. První, co mě napadlo, bylo jít k doktorce. Sama sebe jsem přesvědčovala, že to nemusí nic být. Ráno, kdy mi zavolali diagnózu, jsem byla na konferenci a pět minut před začátkem mi doktor po telefonu oznámil, že se sice neznáme, ale že viděl mé výsledky a je to špatné. V tu ránu jsem zapomněla na všechno a přišlo mi, že se mi v 32 letech zhroutil svět.

Jak probíhala vaše léčba?

Léčba obecně je velmi individuální. U mě ani po druhé biopsii nebylo jisté, jaký typ karcinomu to je. Bylo jen jasné, že je agresivní a rychle roste. Vše pak bylo hodně rychlé, a proto mě hned operoval. V tu chvíli už měl tři centimetry. Následovala hned chemoterapie, celkem jsem jich podstoupila osm. Měla jsem podstoupit i ozařování, ale má intuice mi říkala, ať se více informuji. Po několika konzultacích s různými lékaři jsem se rozhodla jít cestou oboustranné šetřící mastektomie. V nemocnici na Vinohradech mi onkologicko-plastický chirurg provedl odstranění prsou, přičemž již připravil kůži na implantáty v budoucnu. Ozařování jsem tedy neměla a žádná jiná léčba pro mě nebyla relevantní.

Co lékaři? Byla jste spokojená s jejich přístupem?

Přístup lékařů byl hodně různorodý. Chtěla bych však zdůraznit, že jako pacienti máme právo na informace a konzultace s jinými lékaři. My jsme odpovědní za vlastní zdraví a mnohdy zjistíme, že máme více možností, než se na první pohled zdá.

Za jak dlouhou dobu po léčbě jste využila možnosti rekonstrukce prsou?

V mém případě vše bylo již naplánované v rámci konzultací před mastektomií. Vzhledem k typu nádoru jsem musela ji podstoupit 3 týdny po poslední chemoterapii. Zároveň mě dali do pořadníku pro první rekonstrukci. Rekonstrukce prsou je složená ze tří operací – vložení implantátu, tvorba bradavky a následně dvorců. Bradavky a dvorce lze i řešit pomocí 3D tetování. První rekonstrukční operací jsem prošla rok po mastektomii a druhou 9 měsíců poté. Rozhodla jsem se nepodstoupit třetí operaci, která by znamenala další jizvu na břiše či stehnech a narkózu. Místo toho jsem chtěla využít právě 3D tetování.

Myslíte, že jsou pacientky dostatečně informované o možnostech modelace a tetování prsou?

Z mé zkušenosti, bohužel, ne. A to je jeden z důvodů, proč otevřeně hovořím na toto téma.

Na plastice vám samozřejmě o této možnosti řeknou, ale jelikož to je mimo lékařství, nedají vám mnoho informací. Nemají k dispozici například ani fotografie. Kombinace chirurgického zákroku a tetování není příliš obvyklá a sami se zajímali o to, jak bude výsledek vypadat.

Jak jste se tedy dozvěděla o možnosti tetování – permanentního make-upu prsních dvorců a bradavek?

Moje kamarádka dělá kosmetické tetování. Zeptala jsem se jí, zda má v plánu dělat i tetování aerol. Už byla přihlášená do kurzu a čekalo se na to, až se po rekonstrukci bradavek zotavím, abych tento zákrok mohla podstoupit.

Jak celý proces probíhal?

Jednoduše. Martina byla skvělá. Vytvořila příjemné prostředí a spolu jsme probraly, jak si je představuji, barvu, velikost a tak dále. Vše se dopředu nakreslí, případně pozmění a jde se tetovat. Jsem velice citlivá na bolest a obávala jsem se, že to nezvládnu. Nakonec jsem ale byla příjemně překvapená tím, že vše proběhlo v podstatě bez bolesti.

Do jaké míry ovlivnila tato metoda váš život?

I když jsem měla po rekonstrukci, tak jsem nebrala prsa jako prsa. Jsem dojatá k slzám, že teď vypadají jako opravdová. Dokonce sestra, která je viděla poprvé, nevěřila, že mám po mastektomii.

Měla jste v době léčby a následných „úprav“ partnera?

Neměla. Mohu říct, že jsem to až moc řešila a trápila se tím, jak vypadám. Každopádně teď s tím již nemám problém. Všichni jsme nějací a moje jizvy jsou důkazem toho, jak jsem bojovala za svůj život. Jsem na ně pyšná.

Kdo vám byl největší oporou, když jste ji potřebovala?

Na své cestě jsem potkala v klíčových situacích dvě ženy. Jednu hned na začátku, před první operací, a druhou před mastektomií. Jejich přístup a zkušenosti s rakovinou prsu mi dodaly sílu a pozitivní přístup. Pak to byla práce s mým psychoterapeutem. Bez té bych dnes nebyla tam, kde jsem.

Co byste doporučila ženám, které si vyslechnou stejnou diagnózu jako vy?

Negooglit! Opravdu! Je několik typů karcinomů prsu a roli hrají i další variabilní faktory. Co najdete na internetu, nebude přesně o vás a jen vás to vyděsí. Informujte se přes odborníky, přes několik. Vyžádejte si nebo najděte psychologa, který vám bude vyhovovat. Před první chemoterapií si nechejte udělat microblading obočí, aby byl zachovaný jeho tvar, až začne znovu růst. Z psychologického hlediska je také lepší mít kontrolu nad tím, kdy přijdete o vlasy. Doporučuji je ostříhat rovnou, a pokud jsou delší než 30 cm, darujte je na výrobu paruky.

Institut Perfect Academy v rámci svého charitativního projektu nabízí zdarma tetování areol pacientkám po rakovině prsu. Doporučila byste jim ten zákrok podstoupit?

Stoprocentně ano! Jsem dojatá, že tato služba existuje. Škoda, že není zahrnuta v rámci léčebné procedury stejně jako chirurgické zákroky.

