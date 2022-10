Manžel si zařídil druhý život. Já husa jsem mu to roky baštila, říká Vlasta (36) a popisuje detaily

Vždycky měla tušení, že věci nejsou takové, jakými se zdají. „Manžel byl často tajemný, jako by měl ještě jeden život. Přemýšlela jsem nad tím často. Ale vždy jsem chmury zahnala. Nepřišlo mi to možné, neuměla jsem si to představit,“ vysvětluje Vlasta pro Čtidoma.cz.

Zase týden mimo domov

Karel pracoval jako řidič kamionu. Často byl na cestách, jezdil převážně do zahraničí. „Bylo normální, že byl pryč třeba týden, deset dní. Někdy i dvakrát do měsíce. Neviděla jsem na tom nic špatného, takto jsem ho poznala a počítala jsem s tím.“

Její život plynul tak nějak normálně až do chvíle, kdy ztratila klíče. Potřebovala se dostat domů, věděla, že Karel se má ten den vracet po týdnu mimo domov. „Zavolala jsem k nim do práce, jestli už tam náhodou není, že bych s ním potřebovala mluvit. Chvíli tam bylo ticho, pak mi řekli, že má týden dovolenou.“

Šílené scénáře

Vlasta byla jako ve snách. „Moc si toho nepamatuju. Položila jsem telefon, pak mám okno. Asi za hodinu jsem zase začala vnímat realitu a uvažovala nad tím, co se vlastně děje.“ Hlavou se jí honila celá řada šílených věcí. „Byli tam tajní agenti, práce pro vládu i to, že je nezaměstnaný a stydí se mi to říct. Prostě blbosti.“

Nakonec se rozhodla, že počká, až manžel přijde, a zeptá se ho. Věděla, že ji nečeká nic pěkného. „Ať mi řekne cokoli, může to být lež. Ale je pravda, že jsem nebyla připravená na to, s jakou přišel domů.“

Seřval ji hned mezi dveřmi

Karel se totiž od kolegů dozvěděl, že mu Iveta volala do práce. Okamžitě ho informovali sms zprávou. „Vletěl do dveří a začal na mě řvát, co si to vůbec dovoluji, proč ho kontroluji a že má teď v práci ostudu, protože ho "nějaká stíhačka" pronásleduje. Koukala jsem na něj v šoku, nebyla jsem schopná cokoli říct.“

Z brekem utekla ke kamarádce, domů se vrátila za dva dny. „Načerpala jsem sílu a vše si promyslela. Chtěla jsem znát pravdu, nakonec mi ji řekl. Žil dva životy, měl přítelkyni a dokonce i dítě v Rakousku. Skončila jsem s ním, to je jasné. Ale dodnes jsem se z toho ještě zcela nevzpamatovala.“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

KAM DÁL: Tereza (23): Od tchyně jsme dostali dárek, který nás všechny překvapil. Stejnou měrou jí to asi neoplatím.