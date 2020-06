Příběh pana Karla: Jak jsem se zadlužil a přišel o dům

Ještě před takovými deseti lety jsem dlužníky spíše opovrhoval a nedovedl jsem si představit, že bych se někdy mohl dostat do stejné situace. Měl jsem dobrou práci, velmi slušný výdělek a s manželkou jsme dohromady měli nadstandardní příjmy. Bohužel, časem přišla menší krize – žena přišla o místo a rázem byly veškeré platby na mně. I to bylo ještě docela snesitelné, komplikace ale nastaly, když jsem změnil svoje zaměstnání a pohoršil si s platem. Najednou už byla naše rodinná situace podstatně složitější.

Moje první půjčka byla zdarma a splatil jsem ji bez problémů

Dobře si vzpomínám na svoji první půjčku v životě – využil jsem nabídky jedné nebankovní společnosti, která inzerovala první půjčky zdarma – zcela bez jakýchkoliv poplatků a úroků. Tehdy jsme zrovna nutně potřebovali cca 8 000 Kč a toto se jevilo jako ideální řešení – bylo nám hloupé ptát se příbuzných nebo známých. Půjčku jsem bez problémů včas splatil a říkal jsem si, jak je skvělé, že je možné získat úvěr i úplně bezúročně. Společností poskytující první půjčky zdarma je celá řada. V tom okamžiku bylo ještě všechno v pořádku.

Podruhé jsem si půjčil u té samé společnosti

Pár měsíců po zmíněné první půjčce zdarma jsme se se ženou opět ocitli v menší krizi, kterou jsme se rozhodli vyřešit půjčkou. A v tomto okamžiku jsem udělal velkou chybu – místo toho, abych se obrátil třeba na banku nebo použil srovnávač půjček, sjednal jsem si úvěr u té stejné společnosti jako minule. Věděl jsem sice, že tentokrát už půjčka nebude zcela zdarma, ale vůbec jsem si neuvědomil jak vysoké úroky si tato úvěrová společnost účtuje. Navíc jsem půjčku nesplatil včas a tak mi začaly naskakovat sankční poplatky a dluh se vyšplhal nepříjemně vysoko.

Finanční krizi jsem začal řešit dalšími úvěry

Mojí obrovskou chybou bylo, že jsem se neporadil s žádnými odborníky a byl jsem si jistý, že vše zvládnu sám. Místo toho jsem dělal jedno špatné rozhodnutí za druhým a vzal si ještě další, tentokrát vyšší půjčku. Už jsem měl záznam v registru dlužníků, takže jinou než nebankovní jsem si ani vzít nemohl. V práci se mi moc nedařilo a spolu s manželkou jsme postupně měli čím dál nižší příjmy a naopak čím dál vyšší splátky. Zkusili jsme si proto vzít jeden velký úvěr jištěný nemovitostí, abychom vše splatili a byli znovu bez dluhů jako dřív. Věřili jsme, že to bude řešení naší těžké situace a pak už bude vše zase dobré. To jsme se ale krutě zmýlili.

Postupně se mi dluhy nabalovaly a došlo až k exekuci

Ukázalo se totiž, že jsme si obrazně řečeno ukousli až příliš velké sousto. Zpočátku jsme dluh zvládali splácet (měli jsme splátky rozloženy na delší dobu), postupně už jsme se ale se splátkami opožďovali a nakonec jsme se dostali do takové krize, že jsme několik měsíců neuhradili vůbec nic. Doufali jsme, že se to nějak vyřeší, ale bohužel dopadlo to nejhůře jak mohlo – úvěrová společnost už s námi ztratila trpělivost a náš dům, který sloužil jako zajištění úvěru, šel do exekuce.

Když byla uvalena exekuce na můj dům, zhroutil se mi svět

Přesně si pamatuji na ten den, kdy mi přišla obálka s oznámením, že na náš rodinný dům byla uvalena exekuce. Byl jsem z toho v šoku a dlouho se z toho nemohl vzpamatovat – nikdy dříve bych si nepomyslel, že zrovna mně se něco takového může stát. V tu chvíli jsem začal dělat maximum pro to, abych exekuci odvrátil a dům nějak zachránil – zkoušel jsem některé další nebankovní půjčky z tohoto webu, kontaktoval jsem různé společnosti, které nabízejí odvrácení exekuce a snažil se sehnat potřebné peníze, abychom o náš dům nepřišli. Všechny snahy ale byly marné a asi po půl roce jsme o dům definitivně přišli.

Pomalu se začínám z krize dostávat, je to ale běh na dlouhou trať

Dnes žijeme s manželkou v menším bytě 1+1 a práci už máme znovu oba. Naše finanční situace sice pořád není úplně ideální a nemáme nijak závratné příjmy, nicméně postupně se nám oběma podařilo najít si lépe placené zaměstnání a aktuálně nám žádná další exekuce nehrozí. Sníme o tom, že časem si našetříme dostatečné množství financí, znovu si budeme moci pořídit vlastní dům a náš život se opět vrátí do starých kolejí. To ale bude ještě běh na dlouhou trať – nyní musíme udělat maximum pro to, abychom si postupně našetřili co nejvíce peněz a získali nějaký finanční polštář, kdyby náhodou znovu přišla krize. A to se klidně může stát – velká finanční krize spojená s celosvětovou pandemií koronaviru se nás sice nedotkla, ale dobře si uvědomujeme, jak málo stačí k tomu, aby se člověk z ničeho nic dostal do problémů.

Celá situace je pro mě velkým ponaučením na celý život

To, čím jsem si prošel, je pro mne a mou rodinu velkým ponaučením do budoucna a nyní už vím, že podobnou chybu nikdy neudělám. Pokud bych si náhodou ještě někdy chtěl vzít nějaký úvěr, určitě bych využil nezávislý srovnávač půjček a předem si důkladně porovnal jednotlivé alternativy + zjistil si přesné podmínky. Dal bych si pozor na předražené půjčky a nikdy si už nebral půjčku, kde si nebudu předem jistý, že ji budu schopen řádně splácet.

Rád bych tímto příběhem varoval i ostatní, kteří nemají zkušenosti s půjčkami. Dejte si velký pozor zejména na opakované úvěry u společností, které nabízejí první půjčky zdarma. Napoprvé se vám to vyplatí, ale opakovaná půjčka je u takové společnosti většinou silně nevýhodná. Také si vždy raději předem půjčky důkladně porovnejte a pečlivě zvažte, zda je skutečně zvládnete splácet. A ještě poslední rada – pokud můžete, vždy raději upřednostněte výrazně levnější bankovní půjčky – jsou výhodnější a nikdy vám u nich nehrozí tak vysoké sankce jako u nebankovních společností, s nimiž se mnohdy ani rozumně nedomluvíte.