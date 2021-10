S jeho dcerou se stalo něco strašného. Bývalý fotbalista teď vyzývá muže, aby mluvili o svých emocích

Osmiměsíční dcera Ashleyho Caina a Safiyyi Vorajee Azaylia tento rok prohrála svůj boj s leukémií. Manželský pár se s touto ztrátou asi nikdy zcela nevyrovná, ale to, co jim pomáhá, je o jejich bolesti mluvit a nebát se dát najevo emoce.

„Je to těžké, někdy cítím takovou úzkost, že zkrátka musím zůstat sedět v autě předtím, než jsem vůbec schopná jít do obchodu. Vím totiž, že tam uvidím plenky a zase si na to vzpomenu,“ svěřila se BBC Azaylina matka.

„Smutek cítíme, protože milujeme toho člověka, kterého jsme ztratili. Pomáhá mi o ní mluvit nebo i jen mluvit o tom, jak se cítím. Chtěl bych vzkázat všem mužům, kteří si prošli něčím podobným, že je to normální. Je v pořádku o tom mluvit a pociťovat emoce. Mluvte o tom, opravdu, není to známka slabosti, tak to zkrátka je,“ vysvětlil Ashley Cain, bývalý fotbalista Coventry či Lutonu..

Jejich dcera i za ten krátký čas, po který se svými rodiči mohla být, změnila jejich život k nepoznání.„Udělala ze mě lepšího člověka,“ přiznal Cain.

Nebylo nic, co by Azayliny rodiče bývali mohli udělat, aby jí pomohli. To jediné, co mohli ovlivnit, bylo snažit se, aby je nikdy neviděla smutné. „Někdy jsem musel odejít, vybrečet se a pak se teprve vrátit do místnosti,“ vzpomínal otec holčičky.

Azaylina nadace

Rodině se dokonce podařilo vybrat přes milion dolarů na léčbu nemoci, ale v ten samý moment jim doktoři řekli, že se rakovina rozšířila i do jejího mozku, plic, ledvin, sleziny a že už není nic, co by s tím mohli udělat.

„Nevím, co bylo horší, jestli dozvědět se, že má moje dcera rakovinu, nebo to, že si ji musím odvézt domů,“ řekl Ashley. Nakonec založili nadaci, která pomáhá lidem v pododbé situaci, a také se snaží šířit informace o tom, jak tuto zákeřnou nemoc včas rozpoznat.

Zdroj: BBC

