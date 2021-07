Jen pro silné povahy: Veterinář odhalil hrůzy, které vytrpělo štěně z útulku

Noví majitelé Elvise si u malého rottweillera všimli několika znepokojujících zranění. Zašli s ním tedy k veterináři a byl to šok. Štěně mělo viditelná zranění na lokti, oku a tváři, ale po tom, co ho veterinář prohlédl se ukázalo, že je jeho stav mnohem vážnější. Zvíře totiž mělo poraněnou páteř, za což zřejmě mohlo špatné zacházení.

Ohrožení na životě

Veterinář štěně zrentgenoval. Poté na modelu kostry ukázal jeho majitelům, co je s ním špatně.„Přímo tady má stlačenou míchu, což ho ohrožuje na životě,“ vysvětoval veterinář. Jane a Simon tomu nemohli uvěřit. „Pokud to nebudeme léčit, tak ho to paralyzuje. Myslím si, že to, co způsobilo jeho zlomenou čelist a ostatní viditelná zranění způsobilo i zranění jeho páteře,“ doplnil odborník.

Bili ho holí

„Viděl jsem hodně psů bitých holemi, nebo tyčemi, kteří vypadali stejně jako vaše štěně,“ podotkl veterinář předtím, než pár pochválil za včasné vyhledání pomoci. V tento moment už byli Jane a Simon na pokraji zhroucení. O tom, že toho jejich štěně tolik vytrpělo, neměli tušení.

„Kdybyste ke mě nepřišli teď, ale až za tři týdny, tak už by bylo pozdě. Zachránili jste ho! Kdyby jste ho tolik nemilovali, tak by byl ochrnutý,“ snažil se lékař nové majitele psa povzbudit.

Život visel na vlásku

Operace štěněte bohužel nebyla úspěšná. Jeho malé tělíčko zkrátka reagovalo jinak, než by bylo ideální. Jeho zjizvená tkáň se vyvíjela příliš rychle a způsobovala tak problémy. „Zkusil bych ho operovat ještě jednou, ale pokud by se to nepodařilo, tak bychom ho museli uspat,“ konstatoval zvěrolékař.

Zdrcení majitelé Elvise souhlasili a štěně tak podstoupilo operaci podruhé. Tentokrát úspěšně. Pes znovu záskal kontrolu nad svými končetinemi. Všichni byli štěstím bez sebe, i když si uvědomovali, že takových psů je velká spousta.

Zdroj: Express

