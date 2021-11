Žena trpí záhadnou nemocí, která jí způsobuje nesnesitelnou bolest po celém těle

Hvězda realitní show na sociálních sítích prosila své fanoušky, aby jí pomohli zjistit, co je s ní špatně, už nevěděla kudy kam.

Bolesti svalů i kostí

Na fotkách, které na svém profilu sdílela, vypadala extrémně unaveně. Do popisku napsala: „V poslední době jsem podstoupila spoustu lékařských vyšetření, snažila jsem se ze stravy vyřadit některé potraviny atd.“

„Po vyloučení mnoha různých zdravotních stavů prostřednictvím krevních a dalších testů vše ukazuje na fibromyalgii,“ pokračovala.

„Mezi moje příznaky patří: Úplné vyčerpání, strašná bolest celého těla, bolesti kostí, svalů a hlavy,“ stálo v popisku.

Také se na sociální síti svěřila s tím, že se cítí "mimo" a není ani schopná zpracovat všechny informace o nemoci. Dále se poté ptala svých sledujících, jestli náhodou neznají někoho dalšího, kdo trpí stejnou nemocí, a prosila o radu, jak má své nepříjemné symptomy zvládnout.

To vše jí do života přišlo hned poté, co dokázala shodit zhruba 60 kg. Obrovskou radost vystřídalo utrpení.

Osobní výhra

Chanelle nedávno shodila neuvěřitelné množství hmotnosti, poté co její váha začínala být ze zdravotního hlediska velmi nebezpečná.

Bývalá hvězda zahraniční televizní soutěže Big Brother podstoupila v srpnu 2020 operaci žaludku. To, že by desítky kil zhubla jen díky operaci, ale zásadně odmítá.

Tvrdí, že jí nejvíce pomohla změna životního stylu.

Na Instagram napsala: „Jedním z největších benefitů mé nedávné operace je to, že se teď mohu více hýbat a trávit svůj čas mnohem lepším způsobem.“

