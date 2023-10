Kmotr ODS Roman Jurečko: Jeho dlouhé prsty vedou až do vlády Petra Fialy

Podle webu Hlídač státu se tento plzeňský patriot angažoval ve dvanácti státních firmách, pěti neziskových organizacích a šesti soukromých firmách. Tyto subjekty mají se státem jen od roku 2016 celkem 257 smluv v celkové výši 142 milionů korun. Jedenáct navázaných společností na osobu Romana Jurečka pak dostalo 310 dotací v celkové hodnotě 1 412 625 617 korun.

Blízko k ministrům spravedlnosti

Možná i proto se v souvislosti s „kmotrem ODS“ říká, že jeho dlouhé prsty sahají až do vlády Petra Fialy. Nakonec, jméno Romana Jurečka bylo často zmiňováno i v kontextu nedávné schůzky ministra spravedlnosti Pavla Blažka s lobbistou Martinem Nejedlým, kdy si ke kontroverznímu podnikateli člen Fialova kabinetu „náhodou přisedl, protože pršelo.“

Údajně tam byl pozvaný i Jurečko, on sám to ale následně popřel. Nicméně styky Jurečka s Nejedlým nejsou žádným tajemstvím. „Pokud by někdo oficiálně označil Martina Nejedlého za nepřítele státu, patřičně bych se k tomu postavil,“ řekl nedávno Jurečko v rozhovoru pro Seznam Zprávy. V minulosti měl také velmi blízko k exministrovi spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Toho dokonce nazval svým učněm.

Jak přišel k penězům?

Jako mnoho lidí i Jurečko udělal kariéru po revoluci. Do té doby pracoval jako číšník. S pádem socialismu však chytil šanci za pačesy. Provozoval bistro a veřejné záchodky na plzeňském náměstí Republiky, což mu přineslo první velké peníze. Postupně se vypracoval až mezi nejvlivnější politiky v zemi. Dnes je i po čtrnácti letech stále místopředsedou ODS v Plzeňském kraji. Další politické funkce nemá. Možná i proto, že v Plzni nedávno otevřel muzeum veteránů a americké armády.

Díky svému vlivu však seděl i v orgánech významných firem. Od roku 2006 byl místopředsedou a od roku 2008 předsedou představenstva firmy Plzeňská teplárenská ovládané městem Plzeň. Od 1. prosince 2008 byl členem správní rady Správy železniční dopravní cesty atd.

Kmotr by se postaral

Svou nálepku kmotra bral vždycky spíš s humorem. „Když odmyslíme Dona Corleoneho, má kmotra každý, kdo je pokřtěný. Já dítě nemám, ale kdybych ho měl, vyberu si kmotra. Kdyby se s mou rodinou cokoli stalo, postaral by se. O tom člověku nemůžu mít špatné mínění,“ vysvětloval před lety v rozhovoru pro Týden.

O dnešní ODS tvrdí, že je „uhlazená, akademická a přátelská.“ Nejde do žádné kontroverze, ačkoliv by možná mohl. Jurečko se vlastně nikdy nepouštěl do mediálních střetů, vše zřejmě řešil v zákulisí. Jedinou výjimkou byl jeho spor s někdejším předsedou Věcí veřejných Vítem Bártou. Útočili na sebe téměř bez rukavic. Říkalo se, že si „chlapci“ vzájemně šlápli na „kuří oka“ a fušovali si do kšeftů. Co je na tom pravdy, se už asi nedozvíme.

Zdroje: redakce, Týden, Seznam Zprávy, Hlídač Státu, iDnes

