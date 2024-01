Devadesátky v seriálech: Buffy pomohla blondýnám k lepší pověsti, Al Bunda je bizár

Uvolněnější, méně korektní a takřka bez pravidel – taková byla devadesátá léta. Čas, kdy bylo v pořádku dělat si legraci z čehokoliv, co nám přišlo pod ruku. A podle toho pochopitelně vypadal i televizní program, který byl plný humoru, špičkování i manželských trablů. Tehdy se nikdo nepozastavoval nad tím, zda je, či není nějaký výrok diskriminační, tehdy nikdo neřešil, zda Al Bunda chová, či nechová dostatečný respekt ke svým dětem. A jelikož tehdy ještě nebyla společnost pod tíhou každodenních soudů, vznikly sitkomy, které baví diváky dodnes!

Fresh Prince

Pamatujete na začátky Willa Smitha? Seriál s chytlavou znělkou byl pro jeho kariéru stěžejní. Vypráví příběh chudého mladíka Willa, který se nastěhuje ke svým bohatým příbuzným do jedné z nejdražších čtvrtí Los Angeles. Ve snobské rodině je ihned za rušivý element, kde jsou snad všichni slušní a nedělají nic zajímavého. Prostě si jdou podle svého denního programu a žijí onen spořádaný a klidný život. A to právě přistěhovalec Will mění!

Na castingu k tomuto seriálu potkal Will svou manželku. Ucházela se o roli jeho přítelkyně. A zatímco jeho postava je skutečně William, v reálu se slavný herec jmenuje Williard.

Kutil Tim

Kdo by doma nechtěl mít svého Tima, který opraví naprosto všechno? Americký televizní seriál z let 1991 až 1999 udělal z Tima Allena hvězdu. U nás ho mluvil Václav Postránecký, ale Allen si jistě vydělal o něco víc. Za devátou sezónu, na kterou nakonec nedošlo, mu bylo nabídnuto 50 milionů dolarů.

Mimochodem – jde o poslední americký sitkom, který ještě vyšel na videokazetách!

Ženatý se závazky

Kdo by nemiloval Ala Bundu? Svérázný otec, který v životě hledá trochu toho štěstí a možná o něco laskavější manželku. Jeho Peggy ho sice miluje až za hrob, pořád si ale potutelně myslí, že její manžílek je tak trochu hloupý a dokáže ho přelstít každým výmyslem. V jejím přesvědčení pokračují i jejich děti, syn Bud a starší Kelly, kterou si zahrála milovaná Christina Applegate. Přesto je dnes sitkom vnímaný jako bizár a dnes by v Americe zřejmě neprošel.

Není bez zajímavosti, že na svou dobu měl seriál extrémně vysoké náklady. Ne snad proto, že by hercům tolik platili, ale že se často soudili s těmi, které sitkom v jednotlivých epizodách urážel. Kdyby jen věděli, že představitel Ala Bundy Ed O'Neill je držitelem černého pásu v brazilském jiu-jitsu...

A kdyby vás snad zajímalo, kam náhle zmizel jejich adoptovaný syn, šlo o stížnosti diváků. Podle nich se taková zápletka hodila spíše do rodinného seriálu, a tak ho tvůrci zase v tichosti v sedmé sérii odstranili. A ticho po pěšině.

Buffy, přemožitelka upírů

Byla to právě odvaha krásné Buffy, která v dalších seriálech vytvořila prostor pro ženské hrdinky. Tvůrce seriálu Joss Whedon později přiznal, že námět na Buffy ho napadl, když koukal na tehdejší horory a blondýnky tam obvykle umíraly jako první. Rozhodl se tak archetyp hloupé plavovlásky změnit a stvořit hrdinku. A to se mu bezesporu povedlo!

Hlavní hvězda seriálu Sarah Michelle Gellar později o Buffy řekla: „Osm let jsem měla tu čest hrát postavu, která byla přesnou definicí silné ženy. Dle mého názoru jde o jeden z nejlepších příkladů v historii zábavy.“

Čarodějky

Milovaný seriál o sesterském triu byl vytvořen v roce 1998 Aaronem Spellingem. Sleduje příběh tří mladých sester, které umí kouzlit a bojují proti temným silám, démonům a dalším nadpřirozeným hrozbám. Původní série měla osm sezón a skončila v roce 2006. Hlavní postavy seriálu jsou tři sestry Halliwellovy: Prue (Shannen Doherty), Piper (Holly Marie Combs) a Phoebe (Alyssa Milano). Po smrti starší sestry Prue ve třetí sérii se do příběhu přidala mladší sestra Paige (Rose McGowan).

Ani Čarodějkám se nevyhnula kontroverze. Shannen Doherty musela po třetí sérii odejít, protože chodila na plac věčně pozdě, a dokonce už tehdy prý měla blízko k alkoholu. Aby za to producentům dostatečně vyčinila, zakázala tehdy, aby se ještě někdy v nových epizodách objevila její tvář, byť jako vzpomínka. Diváci tak viděli už jen její záda…

Ačkoliv byly sestry u diváků velmi oblíbené, sedmá a osmá série už jsou velmi kritizované a je na nich vidět, že se tvůrci snažili natáčet za každou cenu. I tak je ale poslední díl největší doják!

Sabrina – mladá čarodějnice

Příběh o svérázné středoškolačce byl poprvé vysílán v letech 1996 až 2003. Je založen na komiksu Sabrina, the Teenage Witch od Archie Comics. Seriál pojednává o Sabrině Spellman (hraje ji Melissa Joan Hart), mladé dívce, která zjistí, že je čarodějnice. Příběh začíná, když Sabrina slaví své šestnácté narozeniny a dozvídá se o svých magických schopnostech.

Nedílnou součástí příběhu jsou dvě tety – Hilda a Zelda. Vůbec nejlepší postavou celého seriálu je pak kocour Salem! Sabrina se také musí vyrovnat se svým životem jako obyčejná středoškolačka a se všemi typickými problémy a radostmi, které tato fáze života přináší.

Později byly vytvořeny i jiné adaptace komiksu, včetně temnější verze Chilling Adventures of Sabrina, která měla premiéru na platformě Netflix v roce 2018.

Přátelé

Existuje snad větší srdcovka než Přátelé? Americký televizní sitkom, který byl vysílán v letech 1994 až 2004, byl vytvořen Davidem Cranem a Martou Kauffman. Sleduje životy šesti přátel žijících v New Yorku. Mezi svatou šestici patří Ross Geller (David Schwimmer), Monica Geller (Courteney Cox), Chandler Bing (Matthew Perry), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Rachel Green (Jennifer Aniston) a Phoebe Buffay (Lisa Kudrow). Příběh se zaměřuje na jejich osobní a pracovní životy, romantické vztahy, kariéru a komické situace, které prožívají. Seriál je známý svým humorem, charaktery postav a také tím, že se často odehrává v kavárně Central Perk, která slouží jako setkávací místo pro hlavní postavy.

Přátelé získali obrovskou popularitu a stali se jedním z nejúspěšnějších televizních sitkomů v historii. Seriál byl mnohokrát oceněn a dodnes má velký vliv na popkulturu. Je oblíbený mezi diváky po celém světě a často je považován za jedno z nejlepších televizních komediálních děl. To dokazuje i fakt, že po letech si stále získává nové a nové diváky.

Roseanne

Vzpomenete si ještě na pravděpodobně první sitkom, kde chodí do práce oba rodiče a domácnost tu vede žena? Ano, je to Roseanne! Měl premiéru v roce 1988 a běžel až do roku 1997. Zaměřuje se na život běžné rodiny střední třídy v Lanfordu, fiktivním městě v Illinois. Hlavní postavy zahrnují Roseanne Conner, jejího manžela Dana a jejich tři děti Becky, Darlene a DJ.

Seriál se snaží zobrazit reálné problémy a výzvy, se kterými se rodiny střední třídy mohou setkat. Uznávaný byl především pro to, jakým způsobem poukazoval na vážná témata se špetkou potřebného humoru.

Pobřežní hlídka

Když se řeknou červené plavky a Pamela Anderson, napadne někoho vůbec něco jiného než Pobřežní hlídka? Seriál měl premiéru v roce 1989 a běžel až do roku 2001. Byl vytvořen Michaelem Berkem, Douglasem Schwartzem a Gregorym J. Bonannem. Ukazuje život plavčíků na pláži a jejich dobrodružství při záchraně životů. Nechybí ani lásky, podrazy a dramatické situace.

Hlavní postavou a tváří seriálu byl David Hasselhoff, který hrál Mitche Buchannona, vedoucího plavčíků na pláži v Los Angeles. Ostatní významné postavy zahrnovaly další plavčíky a členy týmu, kteří se věnovali nejen záchraně na pláži, ale také řešení kriminálních případů, záhad a dalších problémů.

Seriál získal oblibu po celém světě a stal se jedním z nejúspěšnějších televizních seriálů své doby. V pozdějších letech byly vytvořeny i televizní filmy a pokusy o restart série, které však nedosáhly takové popularity jako původní příběh.

Sex ve městě

Bible lásky a milování? Přece Sex ve městě! Americký televizní seriál měl premiéru v roce 1998 a běžel až do roku 2004. Seriál byl vytvořen Darrenem Starem a založen na stejnojmenném románu autorky Candace Bushnell. Sleduje životy čtyř nezávislých žen žijících v New Yorku a zkoumá jejich kariéry, vztahy, přátelství a osobní dobrodružství.

Vůbec nejoblíbenější postavou je spisovatelka Carrie Bradshaw. Mezi její přítelkyně patří konzervativní Charlotte York, cynická právnička Miranda Hobbes a sexuchtivá Samantha Jones. Mimochodem, právě představitelka Samanthy Kim Cattral byla ze své role prý dost nešťastná, protože ve skutečnosti je to střídmá dáma, která by nikdy tak promiskuitní nebyla.

Seriál se proslavil svým otevřeným přístupem k tématům jako sex, vztahy, práce a život v městském prostředí. Postavy diskutují o životě, láskách a vztazích s otevřeným humorem a často jsou oblečeny v trendy módě. Následně byly natočeny i dva celovečerní filmy a existuje také nový seriál s názvem And Just Like That…, který navazuje na příběh postav v pozdějších letech.

Beverly Hills 90210

Televizní seriál Beverly Hills 90210 definoval styl a kulturu devadesátých let, ale také změnil způsob, jakým bylo vnímáno televizní drama. Vysílán byl mezi lety 1990 a 2000 a vytvořil ho Aaron Spelling a Darren Star. Měl značný vliv na generaci diváků a zanechal nesmazatelnou stopu v popkulturní historii.

Zdroj: redakce, dailymail.com, nypost.com

