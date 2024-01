Hon na Vendulu Pizingerovou: Na pohřeb šla v neprůstřelné vestě

K příběhu Venduly Pizingerové patří Karel Svoboda od chvíle, kdy se náhodně potkali. Ona a autor těch nejznámějších filmových hitů, velikán české hudby, ale také muž s těžkým osudem, který si s sebou nesl šrámy na duši. Jeho nečekaný a tragický konec na dvoře jevanské vily, kdy proti sobě obrátil zbraň, celé Česko šokoval. Tehdy jeho nejbližší sice věděli, že ho trápí deprese, nikoho však nenapadlo, jak moc je to vážné.

Šiška a rozlité kafe

Velkou životní láskou Karla Svobody byla manekýna Hana Svobodová, které každý říkal Šiška. Skladatel sice nikdy nebyl ukázkovým manželem, přesto spolu založili rodinu a měli děti. Když manželka podlehla rakovině, trápil se a snad možná hledal někoho, s kým by mu bylo zase alespoň na chvíli dobře. Od smutku mu tehdy pomohla mladá začínající modelka Václava Horová, dnes Vendula Pizingerová, která se do něj bláznivě zamilovala.

Začalo to jako ve slavném románu, kde není o romantiku nouze. Mladinká Vendula Pizingerová pracovala tehdy jako asistentka politické strany. Svobodovi nesla kafe a polila ho. Trapas, styděla se – ale byla z toho láska. Rychle se sblížili a záhy se nastěhovala do jeho vily v Jevanech. Jenže Karlova dcera Jana tam nového vetřelce neviděla ráda. A vadil jí také Vendulin věk – byla jen o rok starší. V Jevanech se sice nové maceše vůbec nelíbilo, rychle si však zvykla a přišla svatba. Mluvilo se o tom, že jí nechal Karel podepsat předmanželskou smlouvu a ona pak celou noc probrečela. Když porodila dceru Klárku, bylo v Jevanech alespoň na chvíli veselo. Jenže ani tady nečekal rodinu šťastný konec.

Nevěry, alkohol a smutek

Rakovina vzala Svobodovi první manželku i bratra Jiřího. A pak také čtyřletou dceru Klárku, která podlehla leukémii. Pro oba to byla životní rána a dlouho neměli vůli dát žít. Jenže zatímco Pizingerová toužila o své bolesti mluvit, Svoboda se začal uzavírat do sebe. Jeho syn Petr v nedávno vydané třaskavé knize píše, že to byl moment zlomu, kdy to mezi manželi přestalo fungovat. Svoboda měl hledat útěchu v náručí jiných žen, Vendula v alkoholu. „Karel měl pocit, že funguje spíš jako debetní karta než jako manžel,“ tvrdí jeho starší syn Petr ve své knize s názvem Karel Svoboda – Žít.

Poukázal také na otcovy pletky po smrti dcery, kterými léčil svou bolest, nebo údajný macešin poměr s manažerem fondu, se kterým měla odletět na dovolenou. Nakonec mělo skoro dojít na rozvod, papíry ležely na úřadě rok. Nikdo je však nepodepsal a Svobodovým se později narodil dnes osmnáctiletý syn Jakub. Jeho otec si vzal život, když byly synovi sotva dva roky.

Novináři čekali na chybu

A snad tehdy začal na vdovu neuvěřitelný hon. Snesla se na ni vlna kritiky, novináři přespávali u jejího domu, stopovali ji. Čekali na to, až udělá chybu, až vyjdou najevo nějaké peprné detaily. Všichni pátrali po tom, co bylo příčinou Karlovy smrti. Jeho přátelé prohlašovali, že by ze světa dobrovolně neodešel. Další tvrdili, že se utápěl v depresích a už nechtěl dál žít. Na Karlův pohřeb šla Vendula v neprůstřelné vestě, bála se o svůj život. Prozradila to až o mnoho let později, tehdy se o tom nevědělo. Trvalo dlouho, než se se synem Jakubem postavila zpátky na nohy a otevřela se novému vztahu.

Útěchu hledala Vendula u své kamarádky Simony, kde se se synem dlouhé týdny ukrývali před zájmem médií. Nakonec tam našla o mnoho let později daleko víc – zamilovala se do jejího syna Josefa Pizingera, kterého si vzala a přivedla s ním na svět dalšího syna. Nutno říct, že kamarádka nejdříve nadšená nebyla, a dokonce spolu rok nemluvily. Nakonec udělala ze své spřízněné duše nejen svou tchyni, ale i babičku.

