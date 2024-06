Kristýna Ryška má problém: Jde o to, že ze Zlaté labutě šla rovnou do Jedné rodiny

Krásná Kristýna Ryška na sebe poprvé výrazně upozornila v seriálu Ulice. Hvězdou první velikosti se ale stala díky Zlaté labuti. „Ukázala, jak obrovský talent má. Ruku v ruce s úspěchem jdou ale i nepříjemnosti, to už tak bývá. Točila hodně, musela si v Praze pronajmout byt. Pendlovat mezi metropolí a Rožnovem samozřejmě nejde bez přestávky. Najednou se jí ale dost možná začala vzdalovat rodina, manžel a syn,“ uvažoval pro Čtidoma.cz Rousek.

Jedna rodina byla překvapení

Zlatá labuť skončila a Ryška slíbila, že se vrátí k životu v Rožnově. Jenže předsevzetí nesplnila. „Ono se už nějakou dobu mluvilo o tom, že mezi ní a manželem to není nejlepší. Což se stává, když jsou dva lidé tak málo spolu. Proto hodně lidí předpokládalo, že po Zlaté labuti si dá pauzu a rodině vše vynahradí. I mě překvapilo, že šla hned do Jedné rodiny.“

Nabízí se tak otázka, jestli to s manželem, ekonomem a šéfem folklórního souboru Janem Ryškou, ustojí „bez ztráty kytičky“. Asi nikdo by se mu nemohl příliš divit, kdyby se cítil jako páté kolo u vozu. „Dávat neustále přednost kariéře, to je pro téměř každé mužské ego záhul. Na druhou stranu pan Ryška může být velmi tolerantní a chápavý muž, který své drahé polovičce dopřeje vše, co jí na očích vidí.“

Pověsí kariéru na hřebík?

Třeba to ale nebude trvat dlouho a celá rodina se přesune do Prahy. V rámci rčení „když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře“ se prostě její blízcí přesunou za ní. Kategoricky to nezamítla ani sama Ryška. „Ta možnost tady stále je, rozhodnutí žít v Rožnově můžeme kdykoli zvrátit,“ uvedla. Třeba tím manželovi naznačovala, co by bylo dobré. Na druhou stranu je to zatím předčasné hodnotit, uvidíme, co čas přinese.

Dá se však předpokládat, že i kdyby herečka skončila v Jedné rodině, další nabídky se pohrnou. A co pak? „Může si říct, že má dost, a kariéru pověsí na hřebík úplně nebo si dá pauzu. Ale do rozjetého vlaku se naskakuje těžko a ne nadarmo se říká ‚sejde z očí, sejde z mysli‘. Takže jakákoli pauza je pro každého herce či herečku hodně ošemetná,“ měl jasno Rousek.

Balancuje na hraně

A také její fanoušci by jí konec neodpustili, žádají si ji, chtějí ji vidět. „Její role Ireny ve Zlaté labuti byla dokonalá. Fakt jsem si ji zamilovala,“ řekla Čtidoma.cz Jaroslava Horáková z Prahy, která si Ryšky všimla už v Ulici. „Vyzrála, je z ní paní herečka. Jsem moc zvědavá, kam až to dotáhne. A že by skončila? Ne, to mě ani nenapadlo.“

Uvidíme tedy, kam povedou další kroky herečky a co všechno bude schopna a ochotna obětovat. „Za mě balancuje na hraně – kariéra vs. vztah. Ale není jediná a nutno říct, že mnoho hereček před ní to ustálo,“ dodal pro náš web Pavel Rousek.

