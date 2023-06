Shlédnout všechny dílu pořadu Sama doma by vás stálo 200 dní života

„V úplných začátcích, tedy na podzim roku 1998, jsme vysílali pouze jednou týdně, a to ve středu. Mimochodem, vůbec poprvé se pořad Sama doma objevil ve vysílání České televize 2. září. Trval 60 minut a jeho nedílnou součástí pak byl vždy rozhovor na lékařské téma, sociální a spotřebitelská problematika, styl a známá osobnost. Pořad v začátcích obsahoval i dva klipy, takže z dnešního pohledu to bylo velmi jednoduché a pomalé,“ vzpomíná na začátky vedoucí projektu Darja Macáková. Dodneška se natočily zhruba čtyři tisíce dílů.

„Na pořadu v Praze pracují tři scenáristky, tři dvojice moderátorek, střídají se čtyři režiséři a dvě asistentky režie, dva produkční a pak standardní tým na vysílacím pracovišti,“ upřesňuje Macáková velký tým.

Sama doma v datech

První vysílání proběhlo z pražského studia 2. září 1998 a trvalo 60 minut.

První moderátorskou dvojici tvořily Stáňa Lekešová a Martina Menšíková.

Od ledna roku 2007 začalo pravidelné vysílání ze studia v Brně a v Ostravě.

Za 25 let existence Sama doma se odvysílaly asi 4 tisíce premiérových vydání.

Pokud by si chtěl někdo pustit nonstop všechny premiérové díly Sama doma, strávil by u obrazovky více než 200 dní.

Jako poslední se k řadě moderátorů připojila Barbora Černošková.

Lékař se objevil ve více než třech tisících vydání.

I přesto, že je pořad Sama doma cílen na ženy, čtvrtinu diváků tvoří muži.

Kdo byl pro moderátorky nejkomplikovanějším hostem?

Martina Hynková Vrbová nerada vzpomíná na natáčení v době těhotenství: „Jakub Kohák. Vzal velký list ze stromu z naší podzimní dekorace ve studiu, olízl ho a před mým užaslým zrakem mi ho poslintaný přilepil na čelo. Nutno dodat, že jsem byla v osmém měsíci těhotenství! Proč to udělal, je mi dodnes záhadou.“ Mezi hosty by ráda viděla amerického antropologa a spisovatele Alberta Villoldo. Zato Jana Havrdová se v podstatě bojí českého šoubyznysu. „Osobně mám často obavy z VIP hostů, jako jsou herci, zpěváci.“ Naopak by ráda v pořadu přivítala silné ženy, jako je například Lenka Bradáčová, Kateřina Sedláčková nebo Danuše Nerudová.

Telefonát z kosmu

Ester Janečková, známá také z Pošty pro Tebe, vzpomíná vždy v dobrém: „Pobavila mě jedna významná vědkyně, která mi řekla, že toho má tolik na srdci, že ji radši nemám zdržovat otázkami. Jinak to ale bývá naopak, komplikovaný host je ten nehovorný.“ Nikdy však nezapomene na setkání, kdy dostala telefon rovnou z kosmu! Šlo o setkání s Indirou Feustelovou, manželkou astronauta Andrewa Feustela. Kvůli českým předkům se dokonce naučila česky. Během zkoušky jí z kosmu zavolal její manžel a ona ho Ester předala k telefonu. „Byl to neskutečný zážitek, mluvit s člověkem, který je na oběžné dráze,“ říká.

Nervózní host do domu, potíž do domu

Petra Eliáš Voláková říká, že má problém vybrat jen jednoho. „Rozhodně převažují příjemní hosté a asi i tady platí, stejně jako v životě, že nejpříjemnější a nejskromnější jsou většinou ti, co toho dokázali nejvíce.“

I Lucie Křížková, které se nedávno vrátil manžel David Křížek z vězení, kde si odpykával trest za zpronevěru, se v křesle občas pořádně zapotí: „Naštěstí se jen výjimečně stane, že k nám přijde velmi nervózní host, který trvá na pokládání přesně specifikovaných otázek v konkrétním pořadí. To je pro moderátora, který má v jednom vysílání ještě další hosty a podklady se jmény a otázkami chce mít jen jako berličku, svazující.“

Přijde i Roger Federer?

Barbora Černošková už dávno ví, že s náladou lidí je občas potíž. „Někdy se lidé špatně vyspí, jsou protivní. I to se stává. Ale já se málokdy nechám znechutit. Každý má za sebou nějaký příběh. A kdybychom ho znali, třeba i to naštvání pochopíme.“ Veronika Boleslavová z brněnského vydání zase říká, že jsou dva typy hostů. „Ti, kteří skoro nemluví či odpovídají jednoslovně, a to pochopitelně většinou z nervozity, a pak naopak ti, které nedokážete zastavit v sáhodlouhém monologu, což je vlastně často taky z nervozity. U obou skupin je pak pro nás těžké dostat z hostů ty informace, kvůli kterým přišli. O to větší odměnou je, když se to i přesto podaří!"

Pro Marcelu Špálovskou, která je rovněž součástí vysílání z Brna, je vysněným hostem Roger Federer. Mezi hosty nesnese ty, kteří touží po pozornosti až příliš. „Ten, který jde do vysílání s tím, že celá hodinka a půl bude patřit jen a jen jemu. A když se k tomu přidá jeho nezkrotná upovídanost, ukočírovat takového hosta je docela oříšek.“

Konec Markéty Konvičkové

Jednou z moderátorek ostravského vydání byla také zpěvačka Markéta Konvičková. Před týdnem se ale v televizi objevila naposled. Už loni na začátku roku se stáhla. Kritiky na její výkon pro ni bylo až příliš. „Když má člověk v tomhle období mozek nastavený na miminko, je to zkrátka poznat i na výkonu. A jak nejsem profesionální moderátorka, lidé si toho všeho pak všímali a zbytečně do toho dloubali,“ říkala tehdy s dodatkem, že by se možná vrátila od září.

Diváci se jí ještě na pár dílů dočkali, bylo to ale naposled. Zpěvačka přiznala, že má hlavu zkrátka jinde a nezvládala se po večerech učit scénáře. Nadále se bude Markéta věnovat jen svým mateřským povinnostem a kariéře influencerky. Na Instagramu se jí daří. Měla by ji také čekat svatba s partnerem Reném Kubošem, se kterým má dceru Amálku.

Nepovedené logo

Je to asi rok a půl, co se oblíbený pořad pro ženy stal terčem posměchu na internetu. Tvůrci totiž představili nové logo, které většina diváků ale četla jako „SADO MAMA“. „Děkujeme za dotazy i podněty k vzniku nového formátu. Chápeme… Tohle překlopení loga se prostě grafikům při tvorbě nového iVysílání úplně nepovedlo. Změnu názvu ani dramaturgie Sama doma ale neplánujeme. Staré logo je zpátky. A Sado mama už je zase Sama doma,“ objevilo se tehdy na Twitteru České televize. Ani to ale pořadu neuškodilo – a alespoň bylo zase na chvíli o zábavu postaráno.

Tak ať se daří i v příštích letech!

