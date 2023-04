Ve Volze se konečně ukázal Karel Gott. Postava ve tmě byla ale pro diváky zklamáním

Tvůrci se možná legendy, jakou Karel Gott bezesporu je, trochu zalekli a ukázali Mistra jen zezadu a ve tmě. Asi se báli srovnání se skutečným zpěvákem, který zemřel v říjnu 2019. Dodnes je však pro své fanoušky doslova modlou. Možná k tomu přikročili i proto, že mu Vojtek zkrátka není podobný. V minisérii Iveta televize Nova přitom hraje Gotta zpěvák Ondřej Ruml, který podobu s Gottem nezapře. Proč sáhli právě po Vojtkovi?

Role pro Vojtka byla dílem náhody

„Byl jsem tehdy v Chorvatsku s rodinou u moře, když mi volali z televize, jestli bych nechtěl v minisérii Volha ztvárnil Karla Gotta. Strašně jsem se smál,“ nechal se slyšet Vojtek. „Pak jsem si uvědomil, že jsem s režisérem Janem Pachlem v minulosti natáčel a na place jsem jednou, jen tak z legrace, Mistra napodobil. Asi si to zapamatoval a obsadil mě.“

Ve Volze se sice objevily autentické záběry, celé to však působilo trochu podivně. Možná, že kdyby se tvůrci přeci jen rozhodli pro variantu, že si ten Vojtek Gotta prostě zahraje… Pravdou však je, že právě dobové záběry jsou to, co je na Volze unikátní a činí ze seriálu v určité míře i dokumentární pořad. Ačkoliv si někteří diváci stěžují, že zejména v prvních dílech byla Volha velmi vulgární, z posledního dílu jsou naprosto nadšení. Zřejmě už netrpělivě čekají, jakého závěru se Volze dostane.

Volha skončí před rokem 1990

Z televizní série byla vypuštěna část příběhu odehrávající se po roce 1990, ačkoliv samotná knižní předloha se stejnojmenným názvem, jejímž autorem je Karel Hynie, pokračuje dál. Režisér Jan Pachl k tomu však měl své důvody. „Shodli jsme se na tom, že devadesátá léta v tom příběhu už nepřinášejí nic objevného. Jak to období Karel Hynie v textu zpracoval, už bylo v televizních filmech a seriálech vlastně znázorněno. Všichni, kdo se na přípravách Volhy podíleli, byli pro to celou část po roce 1989 škrtnout a do scénářů nezařadit,“ řekl.

Zároveň přiznal, že natočit takový seriál nebyla žádná legrace. „Byla to celkem řacha, přiznávám. Volha měla dvaašedesát natáčecích dnů. A první věc, na kterou jsme narazili s architektem Honzou Vlasákem, který je považován za jednoho z největších machrů na dobové filmy a seriály u nás, bylo zjištění, že se Praha v posledních pár letech dramaticky proměnila a autentická místa z časů normalizace zmizela. Pro nás tedy dost blbý. Vážně jsme nevěděli, kde budeme točit. V Praze skutečně už skoro neexistuje žádný kout, který by nebyl poznamenaný současností. Hledali jsme nepatrná zlatá zrnka v obrovském moři písku. Bez postprodukčních zásahů se prostě v pražských lokalitách dobový příběh už bohužel natočit nedá."

V neděli čeká diváky poslední díl s názvem Balba. Budeme svědky Pekárkova prvního výjezdu na Západ. Digitálky, bouráky a vídeňský Mexikoplatz. Ale i tam musí plnit úkoly StB. Někde mezi natáčením pořadů Sejdeme se na Vlachovce a reportáže z JZD Slušovice dojde k zásadnímu otřesu. Postupně ho opustí matka, syn i druhá manželka. Přichází revoluce. Estébáci převlékají kabáty a agent Volha je rázem postradatelný. Ale i pro něho má společnost nové uplatnění. Tři auta, dvě barevné televize a stabilní zaměstnání přece nemůže být prohra. Jak říká Standa: „Kdo tohle má?“

Zdroj: Česká televize, blesk.cz

