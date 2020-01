Ani v zimě bez sněhu se nemusíme nudit doma. Mnohé památky mají otevřeno celoročně

Historické památky, hrady a zámky, ale i nejrůznější galerie a další objekty bývají z převážné části v zimním období uzavřeny. Neplatí to ale vždy, a tak i nyní můžeme najít takové, kde turisty přivítají bez ohledu na případnou výšku sněhové pokrývky nebo sílu mrazu. Celoročně otevřených památek jsou desítky, jen je najít.

Na Zbiroh každý den

Jedinečným příkladem je zámek Zbiroh na Plzeňsku. Sem mohou turisté přijít kterýkoliv den v roce mezi 10. a 18. hodinou, bez ohledu na roční dobu. Je to tedy ideální cíl pro každého zájemce o nový zážitek a prohlídku zajímavých prostor. Ani v lednu na Zbirohu navíc nezapomínají na zpestření programu, například prohlídkami pro děti, kterých se mohou zájemci zúčastnit každou sobotu od 14 hodin.

Nové Město nad Metují

Ani tento zámek není v zimě pro návštěvníky tak docela uzavřen, oproti Zbirohu se ale musíte rozmyslet o cíli svého výletu o něco dříve a prohlídku na zámku nahlásit předem. Podmínky prohlídky mimo běžnou sezonu také uvádí, že je možné ji uskutečnit jen pro skupinu minimálně deseti zájemců. Takže společný výlet do Nového Města nad Metují se určitě vyplatí.

Zámek Lednice potěší i v zimě

Kdo by zatoužil navštívit pohádkový zámek právě v zimě, má jedinečnou příležitost. Ani v chladných měsících totiž není před veřejností uzamčen lednický zámek, jehož provoz se zastavuje pouze v pondělí. Od úterý do neděle tedy nic nebrání jeho prohlídce. Budete-li mít cestu na jižní Moravu, rozhodně by byla škoda se tomuto krásnému objektu, který byl založen již v polovině 13. století původně jako strážný hrad, vyhnout.

Renesanční poklad zámek Bučovice

Na Moravě můžeme ještě chvíli zůstat a prohlédnout si (kromě pondělí) také zámek Bučovice. Tento skvost italské renesanční architektury založil a jeho výstavbu financoval jeden z nejbohatších moravských šlechticů své doby Jan Čembera Černohorský z Boskovic, jehož vzdělanost i zámožnost se projevila na podobě zámku, vysvatěného i vyzdobeného s vkusem i v kvalitě, převyšující nejen tehdejší obvyklé stavby. Návštěva Bučovického zámku bude pro každého zpestřením zimy.

Na návštěvu k Rožmberkům

Krásné prostředí, krajina rybníků a rybníkářů a rodu Rožmberků, ale i památky, které nejen tento rod nechal vystavět - to jsou lákadla jižních Čech, kam mimo jiné i v zimním období zve také třeboňský zámek. Je pravdou, že jeho otvírací doba je až do konce února omezena na čtvrtek a pátek, ale milovníci prohlídkových okruhů se touto skutečností určitě nenechají odradit.

A další a další…

Uvedené památky jsou ale jenom krátkou ochutnávkou, hradů a zámků, které je možné navštívit (téměř) celoročně, je nespočet a nechybí mezi nimi ani Karlštejn, Házmburk, Valeč, Kroměříž (kromě dnů od 3. do 12. února) a samozřejmě ani Pražský hrad. Tak a teď už balit, oškrábat námrazu z auta a honem na výlet za památkami.