Do přírody, za technikou i do malé zoo. Nemusíme sedět doma, výlety se přímo nabízejí

Kam na výlet - to je věčné téma aktivních rodin, které nerady sedí doma před televizí. “Vždyť už jsme všude byli a někde i dvakrát.” Jenže to vůbec nevadí, protože i známá místa se mohou časem proměnit. A že ještě nemůžeme na prohlídku zámku? Nemusí to vždy vadit. Již jen samotná okolí hradů a zámků a hlavně jejich parky bývají nádhernými místy k procházkám v klidném a upraveném prostředí. Jedním z takových je i rozsáhlý park pod žlebským zámkem, kde svoji zábavu najdou i ti nejmenší - je zde umístěna malá zoologická zahrada, kde můžete kromě jindy volně žijících zvířat a dravců uvidět i vzácné bílé jeleny.

Nádherný park zámku Žleby

Anglický krajinářský park má úctyhodnou rozlohu čtyřiadvaceti hektarů, což dává každému dostatek volnosti k nalezení toho jedinečného místa, které se mu zalíbí nejvíc ze všech. Má to být klidné zákoutí pod nízkou skálou, místo, z něhož můžeme průhledem mezi stromy pozorovat krásy zámku, nostalgická procházka kolem hradeb nebo posezení v ohybu říčky Doubravy, která parkem protéká? Pokud bychom si ani jednu z těchto možností nevybrali, což je velmi nepravděpodobné, můžeme se za zážitkem vypravit do místní obory, která nabízí vhled do života zvířat, která bychom mohli vidět v naší krajině, ale s největší pravděpodobností se nám to často nepoštěstí.

Nejde o zoologickou zahradu s žirafami a ledními medvědy, ale kdo z nás viděl zblízka lišku, divoké prase a další zvířata? Zvláště pro děti to bude jistě zajímavý zážitek. V současné době jsou sice ještě s ohledem na opatření proti šíření koronaviru zrušeny ukázky výcviku dravců, které zde v jiných letech běžně probíhají, i tak ale jistě půjde o velmi zajímavý zážitek.

Adršpach nemůže nikoho zklamat

Pokud jste milovníky přírody, skal a vody, není pro vás lepší volba, než je návštěva Adršpašských skal, kde si každý z rodiny přijde na své. Jde o jednu z nejnavštěvovanějších lokalit v republice - samozřejmě v sezoně. Kromě jiných krás přírody chráněnné krajinné oblasti Broumovsko na samé hranici s Polskem nabízí toto místo také úchvatný pohled na Adršpašské vodopády - ano, množné číslo je zde správně. Jde o Malý a Velký vodopád, přičemž ten prvně jmenovaný nabízí pohled na vodu padající “pouhé” čtyři metry, zatímco na Velkém vodopádu překonává říčka Metuje výškový rozdíl plných šestnácti metrů. Na vodopád se můžete podívat buď z cesty, kam vás dovede žlutá turistická stezka, nebo dokonce z vodní hladiny pod ním. Milým zpestřením výletu a zajímavou atrakcí je totiž možnost projet se na loďce právě po jezeře, do něhož voda Velkého vodopádu dopadá.

Procházku - nebo i pořádnou turistickou túru - Adršpachem si můžete zpestřit také návštěvou Vlčí rokle. I sem vás dovede žlutá značka a po cestě vás budou čekat schodiště, schodiště - a zase schodiště… I to je zajímavá část výletu.

Vojenská technika i zámecký park

Pokud zamíříme k Ostravě, můžeme navštívit Hlučínsko s jeho zajímavostmi. Přímo z Hlučína se po modré značce dostaneme k vojenskému skanzenu z druhé světové války. Jde o areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky, vojensko-technickou památku, kterou opravdu stojí za to navštívit - samozřejmě v případě, že se o tuto oblast zajímáte. V areálu si budete moci prohlédnout pěchotní sruby MO-S18, S19, S20 a lehký objekt vz.37A…

Znalci jistě vědí, o co jde, a těm, kteří se ve vojenské historii prozatím neorientují, možná právě návštěva tohoto areálu přinese nové informace. Celá expozice spadá pod správu Slezského zemského muzea a za běžného provozu je možné se sem podívat i ve dnech, kdy zde probíhají nejrůznější vzdělávací akce i ukázky pro veřejnost. Vzhledem k současným omezením ale s podobnými atrakcemi prozatím počítat nemůžeme. Určitě se ale můžeme vydat po naučné stezce po linii opevnění.

V nedaleké obci Šilheřovicích si budete moci prohlédnout stavbu zcela jiného charakteru - barokní kostel z 18. století. Nabízí se také prohlídka místního zámeckého parku, z nějž to již není daleko k nejvýznamnějšímu golfovému hřišti Moravskoslezského kraje.

I tento výlet je tedy možné doporučit celým rodinám, kdy se jejich mužská část může soustředit na vojenskou historii a ženy si patrně zase rády prohlédnou prostředí zámeckého parku. Abychom ale nebyli gendrově zaujatí - možná to bude i naopak…

