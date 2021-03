Angelina Jolie prý předložila důkazy o domácím násilí. Rozvod s Bradem Pittem jde k soudu, herečka chce téměř nemožné

Podle The Sun Angelina 12. března podala k soudu písemné důkazy, které mají podporovat její tvrzení o domácím násilí. Deník ale zároveň nemůže potvrdit, zda to má nějakou souvislost s jejím exmanželem. Mediální zástupci matky Maddoxe (19 let), Zahary (16 let), Paxe (17 let), Shiloh (14 let) a dvojčat Knoxe a Vivienne (12 let) podle listu nijak neragovali na žádost o komentář. Jako první s informací přišel web The Blast.

FBI nic nezjistila

Jolie podala žádost o rozvod v roce 2016. Jako důvod konce dvouletého manželství a dvanáctiletého vztahu s Pittem uvedla "neslučitelné rozdíly". Krátce poté se na veřejnost dostala informace, že Pitt měl být zapojen do zmíněného incidentu s Maddoxem. Případ přezkoumala FBI a úřad na ochranu dětí v Los Angeles. Herec byl všech obvinění zproštěn.

Nadcházející soud má určit rozdělení majetku Brada a Angeliny a také rozhodnout, s kým budou žít děti, případně o střídavé péči. Právě společnou východu si přeje Pitt, o čemž však Jolie nechce od začátku nic slyšet a bojuje o výhradní péči.

Ať už ty hrůzy skončí

Zdroj deníku The Sun v minulosti řekl, že Brad se chce dohodnout v klidu a hlavně už konečně mít v bitvě o opatrovnictví nezletilých dětí. „Zoufale touží po tom, aby ty hrůzy skončily. I když vidět Angelinu dnes je pro něj jako vytrhávání zubů,“ tvrdil zdroj.

Tato osoba blízká hollywoodské super hvězdě měla ještě dodat, že „ať to dopadne u soudu jakkoli, děti budou po zbytek života vychovávat společně.“ Brad se chce prý nad vše z minulosti povznést, o čemž má svědčit skutečnost, že je ochoten se Jolie znovu stýkat.

KAM DÁL: Fotbalová hvězda má prý sex dvanáctkrát denně, praskly i další detaily. Jeho partnerka je ale vážně kus.