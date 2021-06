Angelina Jolieová: Vynesla detaily ze soudního spisu. Brad Pitt trpí, tři jeho děti chtěly u soudu svědčit proti němu

Manželství dvou nejžádanějších hvězd filmového plátna se zdálo být pohádkou. Až do roku 2016, kdy se Brangelina, jak se páru v showbiz médiích přezdívalo, rozešel. A nebylo to v dobrém. I když společně vychovávali 6 dětí, nedokázali se ani kvůli nim domluvit. Velká láska přerostla v ryzí nenávist a do sporů mezi rodiči byly zataženy právě i jejich potomci. Neshody v boji o jejich výchovu a péči prosákly v těchto dnech do veřejného prostoru, stejně tak i fakt, že se soud rozhodl v pět let trvající kauze ignorovat výpovědi, které chtěly tři z nich proti otci Bradu Pittovi vznést.

Napadení syna

Rodina se Angeline a Bradovi rozpadla v době, kdy se herec mnohem více než dětem a ženě věnoval kratochvílím, k nimž patřil ve velké míře alkohol, zábava s kamarády a dlouhé výlety na motorce, kdy jen tak bloumal několik dní krajinou bez zájmu o cokoli. Veškerá péče o Maddoxe, Paxe, Zaharu, Shiloh a dvojčata Vivienne a Knoxe byla na Angelině a chůvách. Když se Brad, bojující se svými démony, vracel domů, často byl pod vlivem a choval se k rodině neurvale. Vše vyvrcholilo v letadle z Francie do Los Angeles, kdy opilý otec napadl tehdy patnáctiletého syna Madooxe. Po měsících trápení se rozhodla herečka k ukončení vztahu i manželství a podala v roce 2016 žádost o rozvod. Jako oficiální důvod uvedla "zdraví celé rodiny".

Tehdy se v kuloárech na stranu šarmantního herce nikdo ze slavných kolegů příliš nestavěl, a víceméně jen všichni souhlasně přikyvovali na Angelinou zveřejněné důvody. Tím se ovšem nedá říct, že by snad herečka prala špinavé rodiné prádlo na veřejnosti. Právě kvůli dětem a jejich ochraně před bulvárem, se do médií k rozvodovým tahanicím příliš nevyjadřovala a veřejnost se detaily dozvídala spíše od "rodinných známých". Brad Pitt měl tehdy psychické problémy, řešil je alkoholem a o rodinu nepečoval - to byl jasně daný fakt, a nikdo se tedy nedivil, že se krásná herečka rozhodla z manželství odejít. Herec se z veřejného prostoru stáhl úplně, věnoval se práci a také sám na sobě, aby se vydal na cestu zpět do lepšího života. Prý velmi dlouho doufal, že mu Angelina časem odpustí jeho selhání a podaří se jim vztah znovuobnovit.

Zpátky už nikdy

Na návrat ale herečka nikdy nepomyslela, přiznala to před dvěma roky pro časopis People.com v obsáhlém rozhovoru, v němž také naprosto otevřeně popsala, jak moc jí Brad zlomil srdce. Od jejich rozchodu se také neobjevila po boku žádného nového partnera a údajně se k tomu ani nechystá. Středobodem jejího života jsou pouze děti a také charita a samozřejmě práce. Často se propírá její vychrtlost, která nepůsobí navenek dobrým dojmem, avšak co za ní stojí, Angelina nikdy nepřiznala.

Děti před soud?

V současné chvíli už jsou Brad Pitt a Angelina Jolieová rozvedeni dva roky. Otec dětí se ale nehodlal vzdát svých práv, a i když jim v minulosti velmi ublížil, odmítl je zcela svěřit exmanželce a nadále se nepodílet na jejich výchově. Kvůli tomu Angelina zuřila, k soudu dokládala videa, svědectví a dokumenty, které Pitta usvědčovaly z opravdu nepěkného chování. Soudce ale dal prostor i otci dětí, aby mohl prokázat, že se vyrovnal se svými potížemi s alkoholem, pracoval na své psychice a udělal vše proto, aby mohl opět řádně pečovat o své potomky. Tři z nich se ale údajně chtěli sami podělit o zkušenostech se svým tátou přímo před soudem. Jejich výpovědi žádala Jolieová v prosinci 2020, jak uvádí dailymail.co.uk. „Děti, kterých se celá kauza týká, už jsou dost staré na to, aby celé situaci rozuměly. Soud se jich emočně velmi dotýká, a nutit je, aby snášely celé tohle řízení bez možnosti se k tomu vyjádřit, je pro ně kruté,“ odůvodnil tehdy snahu dát šanci dětem promluvit právník Jolieové. Soud žádost zamítl s tím, že pro děti bude mnohem zdravější udržet je mimo celé projednávání.

O čem chtěly děti slavných rodičů před soudem hovořit, se tedy svět asi nikdy nedozví. A jejich svědectví už neovlivní ani žádné rozhodnutí úřadů. Brad Pitt bitvu o děti nad krásnou Jolieovou definitivně vyhrál, dosáhl střídavé péče a teď je na něm, aby své potomky přesvědčil o své lásce a touze být jim dobrým tátou. Jediný, koho se rozhodnutí netýká, je nejstarší syn Maddox, kterému už je nyní 19 let a svého otce nemůže vystát. Dokonce prý požádal o změnu svého příjmení, tedy aby z Jolie - Pitt bylo vypuštěno jméno po tátovi.

KAM DÁL: Blíží se Den otců, umíte tomu svému říci miluji tě? Kde a jak často to muži vyslovují nejčastěji?