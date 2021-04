Dnes má premiéru Wonder Woman 1984. Její představitelka přirovnala superhrdinku k zesnulé princezně Dianě

Postava Wonder Woman patří do ikonické sestavy superhrdinů, kteří se jako "Liga spravedlivých" staví do pozice obránců světa. Jejími kolegy jsou Superman, Batman, Aquaman a Flash, a s nimi se společně představila ve dvou filmech. První samostatný film o Dianě, polobohyni ze země Amazonek, měl premiéru v roce 2017 pod názvem Wonder Woman, hlavní role se ujala izraelská kráska Gal Gadotová a režie byla svěřena Patty Jenkinsové.

Dílo sklidilo nejen u fanoušků komiksové scény velké ohlasy a představitelku vysportované Amazonky vystřelilo k hollywoodským výšinám. Tehdy se ještě smělo chodit do kin po celém světě a producent utržil na vstupném téměř 823 milionů dolarů. Náklady na film přitom činily necelých 150 milionů dolarů.

Wonder Woman 84

I proto došlo záhy na pokračování prvního příběhu, který končil ve chvíli, kdy se Dianě podařilo zastavit boha války Arese v opravdu skvěle udělané akční scéně a její milovaný Steve se obětoval, aby pomohl zachránit životy lidí. Wonder Woman 1984 přenese diváky do 80. let dvacátého století. Princezna Diana, v civilu kurátorka, se jako superhrdinka převléká do zlaté zbroje a bude mít plné ruce práce se dvěma zloduchy. "Když jsem poprvé viděla nákres, nemohla jsem dýchat. Byl tak krásný. Je to jako se ženami a šaty z haute couture. Zlatou zbroj by si asi většina žen na sebe nikdy neoblékla, a já dostala tu možnost si tento šílený kostým zkusit," prozradila Gal Gadotová.

Třetí těhotenství už naplánovala

V sexy modelu sice vypadá herečka úchvatně, ale pracovat v něm pro ni bylo občas celkem náročné. Musela totiž podávat superhrdinské výkony, a to zahrnuje i velmi odvážné a náročné pohybové kreace. Tentokrát si však Gal Gadotová dobře sladila natáčení s rodinnými záležitostmi. Zatímco během výroby první Wonder Woman byla herečka většinu času těhotná, příchod třetího dítěte si nechala až na dobu pozdější. Právě je v šestém měsíci těhotenství, otcem jejích dvou dcer a nenarozeného potomka je její manžel, podnikatel Yaron Versana.

Amazonka jako princezna Diana

Herectví se tedy nyní izraleská hvězda věnuje jen do té míry, že se učí scénáře pro další dva filmové projekty. Nevyhýbá se ale společenskému životu a stala se váženým hostem virtuálního večírku časopisu Vanity Fair, na němž přirovnala svou komiksovou postavu k zesnulé princezně Dianě. "Vzpomínám, jak jsem sledovala dokument o princezně Dianě a v jedné části o ní říkali, že byla velmi soucitná a vždy pečovala o lidi. V mé hlavě se rozezněly zvony, neboť mi tato pasáž připomněla naši Wonder Woman. Ona je také "Princeznou všech lidí", stejně jako jí byla britská Diana," vysvětlila zdánlivou nesouvislost Gal Gadotová.