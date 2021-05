Drsný osud Sabiny Laurinové: Ztráta dítěte a masivní krvácení způsobené prudkým úderem do břicha

Brzy by se mohla radovat ze svého prvního vymodleného dítěte. Místo narození jí ale scenáristé do osudu vepsali smrt. Seriálová postava Sabiny Laurinové, vrchní sestra Mery Tomášková, v 71. díle podlehne masivnímu krvácení způsobenému prudkým úderem do břicha. Diváky u obrazovky čekají nejdojemnější chvíle historie seriálu Sestřičky Modrý kód.

Nechyběly ani slzy před kamerou

„Ano, je to tak, s postavou Mery jsem se opravdu po pěti krásných letech rozloučila. Její osud v seriálu se naplnil. S Mery jsem se skutečně sžila a budu na ni vzpomínat, stejně jako na spolupráci se všemi skvělými kolegy. Moc si vážím toho, že si Mery získala tolik diváckých příznivců. Jak se říká, něco musí skončit, aby něco nového mohlo začít,“ potvrdila Sabina Laurinová.

Příběh postavy Sabiny Laurinové, vrchní sestry Mery, se skutečně v příběhu seriálu Sestřičky uzavírá tragicky. „Bude to rozhodně nejemotivnější díl historie seriálu Sestřičky i Modrého kódu. Velmi dojemné bylo samotné natáčení, během kterého se slzelo nejen před kamerami, ale i za nimi. Bude to sice smutný, ale současně velmi krásný a dojemný díl,“ říká manažerka lifestylové komunikace televize Prima Zuzana Brzáková.

Mnoho informací jsem neměla

Laurinová v seriálu Sestřičky a Modrý kód, který Sestřičkám předcházel, dohromady strávila pět let. Seriál Modrý kód začala Sabina Laurinová natáčet v létě roku 2016. Poprvé se coby vrchní sestra Mery představila divákům TV Prima 25. března 2017.

Od té doby nechyběla v téměř žádném díle. „Nabídku na roli Mery jsem dostala, myslím si, necelý rok před začátkem natáčení. Seriál se držel v přísné tajnosti, a tak jsem ani nemohla dostat mnoho informací. Věděla jsem ale, že půjde o ojedinělý projekt z prostředí medicíny. Což skutečně byl. Byla jsem si jistá prakticky hned, že tuto hezkou nabídku přijmu. Toto téma mě lákalo, i když jsem nikdy předtím v dlouhodobém seriálu nehrála. Do té doby jsem měla zkušenost s maximálně dvanáctidílným seriálem, a Modrý kód měl mít dílů osmdesát. Zdálo se mi to hodně,“ prozradila Sabina Laurinová. Dílů nakonec natočila 337.

