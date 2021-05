Důvodů, proč seknout s alkoholem, existuje hodně. Proč přestal pít herec Michael Caine, vás i tak překvapí

Herec Michael Caine se může pochlubit 60 lety zářné kariéry, dvěma soškami Oscara a posledními čtyřmi lety života bez alkoholu. Sdělil to v rozhovoru pro Candis Magazine, v němž prozradil, co se u něj stalo tak zásadního: „Myslel jsem, že se nedočkám vnoučat a nyní mám tři. Jsem do nich naprosto zblázněný, má žena také. Probudila ve mně fontánu mládí a dala mi novou náplň bezstarostného života. Rozhodl jsem se tedy žít trochu déle, vzdal jsem se drinků a změnil jsem i přístup k životu.“ Pití se po celoživotním užívání vzdal Michael Caine v roce 2017, kdy mu lékaři odstranili dva větší kameny z ledvin a přimělo ho k tomu také narození dvojčat Milese a Allegry a vnoučka Taylora.

Záchrana v manželství

V interview zavzpomínal představitel Alfreda Pennywortha z "batmanovské" trilogie Temný rytíř na svou úžasnou kariéru. „V mém životě bylo několik zářných momentů, dostal jsem dvě Ceny Akademie, titul rytíře od královny Alžběty. A byl jsem přesvědčen, že už se nemohu mít lépe. Ale pak přišla na svět má vnoučátka a ta jsou lepší než cokoli jiného.“ Michael Caine žije od roku 1973 v manželství s Shakirou Banksovou, která byla až jeho druhou manželkou. A právě ona bouřliváka zklidnila. „Bez ní už bych byl dávno mrtvý. Myslím, že bych se určitě upil k smrti,“ přiznal herec upřímně pro Radio Times před pěti lety a dodal: „Když jsem byl mladší, pil jsem i lahev vodky denně, hodně jsem kouřil. I několik balíčků za jediný den.“

Stres zaháněl alkoholem

Jeho závislosti nevycházely z nějakého smutku nebo depresí, souvisely spíše s jeho profesí a snahou být dobrý, a obstát v tvrdém filmařském světě. „Bylo to kvůli stresu. V hlavě mě týraly otázky, jestli dostanu další film, jak svou roli zahraju, zapamatuji si všechny své repliky? Trápil jsem se i myšlenkami na to, zda mi zazvoní budík, když musím být v šest na place. Viděl jsem stres v každém pracovním kroku a bylo velmi těžké jej ovládat. A tak jsem pil a kouřil.“

Michael Caine je otcem dvou dcer. Starší Dominique se narodila v manželství s Patricií Hainesovou, mladší Natasha přišla na svět ve druhém hercově sňatku s Shakirou a je maminkou hercových tří vnoučátek. Za poslední tři roky natočil Sir Michael Caine 12 filmů, objevil se před pár roky také v Čechách, kdy v produkci Petra Jákla přijal roli lorda Boreše ve velkofilmu Jan Žižka. Jeho posledním dotočeným snímkem je Best Sellers, který by měl do českých kin vstoupit na podzim letošního roku.

