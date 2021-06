Dvě tváře Andrey Verešové: Spořádaná matka i hvězda privátních večírků slaví 41. Proč zmizela do Dubaje?

Je krásná, její postava patří k těm nejdokonalejším v celém Česku a nejdokonalejší se snaží být i ona sama. Jenomže ani roky dřiny a budování dokonalé image femme fatale nemohly zastínit průšvih, který postihl rodinu Andrey Verešové v prosinci loňského roku. Do veřejného éteru se dostalo pornografické video dvou souložících osob, které velmi věrohodně připomínaly modelku a jejího muže Daniela Volopicha. Z krátkého filmu se stal okamžitě hit a byl o Vánocích sdílenější než přání klidného prožití svátků. Manželé se po prvotním šoku odhodlali k nečekanému vysvětlení - video prý bylo počítačově upravené, a bylo vytvořeno se záměrem je poškodit. „S politováním musím konstatovat, že se objevilo fake video, které má za cíl poškodit a zdiskreditovat mě a mého manžela. Rozhodli jsme se proto podat trestní oznámení a zároveň požádat veřejnost o pomoc při hledání autora a šiřitele této nechutné videomontáže,“ napsalal k tomu modelka vzkaz na sociální sítě. Pikantní obrázky se přesto šířily rychlostí blesku a prohlášení bral jen málokdo vážně. Andrea a její manžel se stáhli do ústraní a i s dětmi vycestovali mimo republiku.

Další video a úprk do Dubaje

Ticha se tím ale ponížená modelka nedočkala a věrohodnost jejího prohlášení zcela podkopalo další video, které přišlo jen o pár dní blíže Novému roku. Na něm se modelka svléká a následně eroticky tančí v pokoji, v němž je kromě jejího muže přítomno několik dalších lidí. To Andree Verešové evidentně vůbec nevadí a do rytmu taneční hudby se eroticky svíjí za notného povzbuzování přihlížejících. Zda to byl opět další podvrh, už se veřejnost nedozvěděla - video zůstalo ze strany hlavní hvězdy bez komentáře, a od té doby se rodina na území Česka příliš nevyskytuje. Podle sociálních sítí Andrey Verešové tráví čas v Dubaji, a jsou tam všichni nadměrně spokojeni. Ani její děti, dcera Vanessa a syn Daniel, se nevrátily do školy. Což je v případě modelky, která si vždy zakládala na přísné výchově svých dětí, celkem překvapivé.

Jenomže Andrea, která v minulosti neměla s nahotou nikdy problém a nafotila desítky zakázek buďto spoře oděná nebo dokonce v plné kráse, se rozhodla udělat pro své děti to nejlepší. Kvůli její kariéře si občas vyslechli nějakou tu štiplavou poznámku nejen na základní škole v menším městečku u Plzně. A i přesto, že je matka do médií nikdy přehnaně netlačila, nebyly její slávě zcela ušetřeny. Potupu, kterou musely děti zažít, když viděly pornografické obrázky svých rodičů, případně nahou matku, tančící pro cizí lidi, si asi neumíme nikdo představit. Snad aspoň Vanessa a Daniel uvěřili, že jsou to jen počítačové triky, a ne opravdu jejich rodiče, oddávající se radovánkám někde na hotelu.

Domů za charitou

Do Česka se Andrea Verešová vrací z Dubaje i kvůli své charitativní činnosti, neboť její nadační fond spolupracuje s několika dětskými domovy a kojeneckými ústavy, kde pravidelně pomáhá. Před pár dny navštívila domov Plané, což také ukázala na svém instagramovém profilu. „Detský domov v Planej, ktorý sme tento mesiac navštívili, sa okrem opustených detí stará aj o neplnoleté mamičky. Mladé dievčatá tak nemusia byť odlúčené od svojich detí. Ich zásadným problémom je nedostatok skúsenosti, finančné problémy, či dlhy… . My sme im prišli okrem finančnej a vecnej podpory dodať viacej sebadôvery a nádeje v ich neľahkej životnej situácii . Prišli sme im podať pomocnú ruku a hlavne dať adresu, kde sa môžu kedykoľvek v časoch núdzi na niekoho obrátiť...“ napsala modelka k fotografii se dvěma mladými maminkami a jejich potomky.

Trapas kvůli tornádu

O pár dní později se jí ovšem povedl další z pověstných excesů. Tentokrát šlo o nešťastný post k tragédii na jižní Moravě. V souvislosti s tornádem postiženými obcemi totiž chtěla motivovat k pomoci ostatních vlastním finančním darem 200 tisíc korun. Za to jí budiž poděkováno a jistě je to od ní moc hezké. Ovšem fotku, kterou k původnímu vzkazu na instagramu umístila, musela snad vybrat v nějakém podivném rozpoložení. Eroticky zavřené oči, smyslný výraz a dokonale vyretušovaný portrét totiž zcela znehodnotil její dobrý skutek. Po pár hodinách již post z účtu zmizel a nahradil ho jen textový příspěvek v příběhu.

Foto: Se souhlasem Karel Havránek Vývoj jejího nešťastného instagramového postu k daru 200 tisíc korun obětem řádění tornáda na jižní Moravě

Sebereflexi si člověk piluje s přibývajícím věkem, a tak zatímco ještě před lety by Andrea své prvotní rozhodnutí tvrdošíjně obhajovala, nyní je ochotna uznat, že přestřelila. Přijde-li u ní s přibývajícími roky po čtyřicítce i posouvání dalších hranic, máme se na co těšit. Tedy pokud se bude i nadále občas vracet do Čech a fotit sexy kalendáře pro klienty, anebo nám bude nadále aspoň sdílet sexy fotky od moře, na kterých lze jen výjimečně najít nějakou chybu.

