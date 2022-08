Eliška (39): Hledala jsem důkazy o manželově nevěře, našla jsem ale něco mnohem horšího. Bojím se, že zjistí, co všechno vím

Žili spolu mnoho let spokojeně. Pak ale manžela paní Elišky v práci povýšili a jak ona sama říká, asi mu to stouplo do hlavy. „Najednou si začal myslet, že si může všechno dovolit, že je mistr světa. Na jednu stranu jsem měla radost, že má zvýšené sebevědomí. Na stranu druhou jsem ale viděla, jak ho to začíná měnit k horšímu.“

Podivné zprávy a telefonáty

Eliška zhruba po dvou letech začala mít intenzivní pocit, že je jinak ještě jedna věc. „Věrnost Pavla byla ta tam. Tedy, domnívala jsem se. Podivné zprávy, někdy i v noci. Nikdy mi pořádně neodpověděl, kdo to je a proč mu píše. Takže jsem z toho logicky usoudila, že to je milenka. Tím spíš, že začal být více mimo dům.“

Když zase jednou odjel na služební cestu, tentokrát na prodloužený víkend, Eliška se rozhodla jednat. „Normálně jsem do jeho šuplat chodila uklízet například vyžehlené prádlo. Netušil, jak to v nich má poskládané, takže nebyl žádný problém v jeho věcech šmejdit. Dlouho jsem ale nic nenacházela, takže jsem si říkala, že je buď geniální stratég, nebo já paranoidní.“

To, co hledala, nenašla

Pak ale narazila na několik obálek. Výpisy z účtů, částky, které pravidelně posílal, a tak dále. Pátrala dál a začalo jí docházet, že její partner má nemanželské dítě. „Dceru, jmenuje se Klára. Je jí 14 let. To všechno jsem se dozvěděla a dál jsem nepátrala. Byla jsem jako opařená. Jak mi tohle dokázal tajit? Tolik let...“

Když o tom začala přemýšlet, svým způsobem se jí ulevilo. Milenka v tom nebyla, alespoň ne teď a ne "aktivní". Tedy v případě, že nežil druhým životem a se svojí rodinkou se nescházel. „Vůbec nevím, co dělat. Mám strach, až se dozví, že to vím. Co s námi bude? Rozvedeme se? Nebo mám dělat, že jakoby nic?“

Eliška zatím vše dusí v sobě. Manželovi nic neřekla, snaží se jejich životy vrátit do starých kolejí. Ale půjde to? „Nemám tušení. Snažím se to nějak vstřebat a později navedu nějak řeč a snad mi to řekne. Ale opravdu se bojím, co všechno se dozvím a jak zareaguje...“

(v článku je na přání čtenářky změněno jméno, fotka je ilustrační)

