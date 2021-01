Floyd Mayweather chce dítě se striptérkou z klubu, který vlastní. Má už pět dětí se třemi matkami

Pořídit si strip club je zřejmě dobrý tah. Alespoň při pohledu na spokojeného Floyda Mayweathera. „Věděl jsem, že prsa, vagíny, hudba a alkohol nikdy nevyjdou z módy. Zvolil jsem dobře, tenhle podnik funguje skvěle. Tím spíš, když je v Las Vegas,“ pochvalovala si boxerská legenda. A teď to dokonce vypadá, že si v něm našel matku svého dalšího dítěte.

Romantika při svíčkách

Oficiálně chodí "Money May" se striptérkou Annou Monroe od nového roku. Podle informací britského deníku The Sun však spolu randí už několik měsíců a měl si ji vyhlédnout na chodbě v době, kdy Anna odcházela z neúspěšného castingu do jeho společnosti Girl Collection.

Zalíbila se mu tam natolik, že jí hned následující den pozval na večeři při svíčkách. Samozřejmě jí také dal práci a udělal z ní dokonce šefovou ostatních dívek. Anna se do něj měla zamilovat na první, maximálně druhý pohled. Otázkou je, jestli britské Američance imponoval Floyd nebo jeho bankovní konto. Což je ale ve finále asi úplně jedno.

Konflikt s rodinou

Bývalý sportovec se údajně kvůli své nové lásce dostal do konfliktu s rodinou, která ji úplně neschvaluje. Tím spíš, když jim ji představil přes aplikaci FaceTime. Nebo to od něj bylo spíš velmi chytré, asi neočekával příliš kladné reakce.

Každpádně páreček si z toho nic moc nedělá. Cestuje po celém světě, naposledy se objevili v řeckých Aténách. Ukázali se spolu však i v Paříži, Abú Dhabí, na Islandu, na Santorini a v Amsterdamu. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží a jestli mu Anna splní přání a porodí mu dalšího potomka. A jaké by asi dostal či dostala jméno? Zatím to má Floyd takto: Iyanna Mayweather, Zion Shamaree Mayweather, Jirah Mayweather, Koraun Mayweather, Devion Cromwell.

