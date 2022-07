Heidi Klum se ukázala v bikinách. Vypadá na dvacet

Německá modelka Heidi Klum příští rok oslaví své 50. narozeniny, její věk by jí ale hádal opravdu málokdo. Dokonce i v bikinách totiž hravě strčí do kapsy její o několik desítek let mladší kolegyně. Nedávno na svém instagramovém profilu způsobila pořádný rozruch, sdílela totiž snímek, na kterém má jen spodní díl miniaturních bikin. Zapózovala s rozpuštěnými vlasy, které jí posloužily k zakrytí dekoltu před dechberoucím výhledem.

Při pohledu na její dokonalou postavu, na které přibývající léta zkrátka nejsou vidět, je až k neuvěření, že má modelka již dospělou dceru, kterou minulý týden podporovala v její vlastní kariéře modelky na Sicílii.

Leni (18) se totiž vydala ve šlépějích své matky, po které zdědila krásné rysy i perfektní míry, a má před sebou slibnou kariéru v módním průmyslu. Minulý týden na Sicílii předváděla modely světoznámé módní značky Dolce & Gabbana. Hrdá Heidi svou dceru na přehlídce podporovala ze zákulisí.

Otcem Leni je Flavio Briatore, 72letý italský podnikatel, jejím druhým otcem je ale Heidin bývalý manžel, britský hudebník Seal, který ji vychoval. Heidi má z manželství se slavným muzikantem syny Henryho (16), Joahana (15) a dceru Lou (12). Manželství páru se ale bohužel rozpadlo v roce 2014. Modelka se poté opět vdala, a to za o 17 let mladšího kytaristu skupiny Tokio Hotel Toma Kaulitze.

Zdroj: Daily Star

