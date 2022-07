Inna (34): Manželovi opilí kamarádi si vlezli ke mně do postele a začalo to. On se díval, pak se k nim přidal

Manžel paní Inny nebyl žádný velký myslitel. Přesto se do něj zamilovala, byl bezprostřední, upřímný a měl ji rád. „Dnes se tak moderně říká, že je absolventem vysoké školy života. Takže žádný jaderný inženýr. Ale chlap do nepohody, na kterého jsem se téměř deset let mohla ve všem spolehnout,“ říká vyučená prodavačka.

Byl z něj jiný člověk

To se ale změnilo ve chvíli, kdy se přestěhovali do velkého města. Z Tomáše jako by se stal jiný člověk. „Našel si spoustu kamarádů, trávil čas s nimi. Já jsem byla jen na to, abych uvařila, vyprala a uklidila. Domů se chodil prakticky jen vyspat. I když jsem si myslela, že horší to být nemůže, tak jsem se spletla.“

Tomáš totiž začal pořádat divoké večírky u nich doma. Většinou to alespoň řekl dopředu, takže se Inna mohla sebrat a odjet k rodičům nebo ke kamarádce. „Doma to pak bylo jako po výbuchu. Několik dní jsem po nich uklízela a dezinfikovala.“

Byla to obrovská ostuda

Jednou však povedená partička přišla bez ohlášení. Nikdo se nemohl divit, že v jednu v noci a rovnou z hospody. „Řvali na celý barák, ostuda jako hrom. Ohradila jsem se, že toto už je snad trochu moc. Manžel jen odsekl, ať neremcám a udělám jim něco k jídlu. A prý pokud se mi to nelíbí, tak mohu jít.“

Inna věděla, že tohle je poslední kapka. Jestli do této chvíle neměla odvahu požádat o rozvod, věděla, že nyní to udělá. A to ještě nevěděla, co ji čeká. „Totálně se opili a začali vymýšlet blbosti. Já si snažila udržet soukromí v pokoji, ale marně. Tři manželovi kamarádi si ke mě lehli, objali mě s tím, že tady dnes budou spát. Očichávali mě a smáli se, jak krásně voním.“

Pro Innu to bylo hrozné. Křičela na Tomáše, aby zasáhl. „On se ale jen smál. Tvrdil, že jsou to hodní hoši, že si nic nedovolí a že se chtějí jen vyspat. Nakonec ho nenapadlo nic chytřejšího než si lehnout k nim. Byla to noc hrůzy. Chrápali, smrděli. Za dva měsíce jsme byli rozvedeni.“

