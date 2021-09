Kerndlová vlezla v plavkách na traktor a pořádně to schytala. Postava fajn, ale není tohle zesměšňování vesničanů?

Na začátku letošního roku si Kerndlová s manželem pořídili parádní bydlení v prosluněném španělském letovisku Estepona. „Splnili jsme si sen... Vlastní dům! 8 let jsme hledali s mým mužem tu správnou první linii u moře,“ pochlubila se v únoru na svém instagramovém profilu. A tím dost možná "odšpuntovala" pořádně třaskavou láhev.

Bydlení za miliony

Češi jsou národ závistivců, úspěch se tu příliš nenosí a dávání majetku a bohatství na obdiv už vůbec ne. Tím spíš, jestli si někdo dal tu práci a prozkoumal nabídky zahraničních realitních kanceláří.

Zjistil by totiž, že v provincii Malága se podobné nemovitosti nabízejí v přepočtu za 8 až 20 milionů korun. Najdou se však i "kousky" za milionů padesát nebo šedesát. Našla se tedy celá řada lidí, kteří ji od začátku "hejtují".

Žvot na vesnici? Asi ne

Kerndlová si z komentáře zřejmě nic nedělá, fanoušky i "odpůrce" zásobuje poměrně pravidelně. Teď proti sobě spoustu lidí znovu popudila, i když tentokrát ne videem nebo fotkou ze španělské pohádky. Na profil si totiž dala fotku, jak sedí na traktoru. „Život na vesnici je taky fajn,“ napsala si k tomu.

Na tom by asi nebylo nic špatného, kdyby však na sobě neměla jen plavky a nechlubila se sexy postavou. S vesnickým životem to tak má společného jen hodně málo. „Úplně to vidím. Jeeee tamhle je traktor! Svleknu se do naha a dám to na IG,“ nechápou někteří smysl statusu. „Boha jeho živýho....úplně všichni si myslí, jak to není obrovská pravda,“ přidává další. „Při jaké práci myslíte? U toho focení?“ kroutí hlavou jiný fanoušek.

Zpěvačka provokuje ráda, proč ne. Tentokrát se ale některých lidí možná dotkla více, než sama chtěla.

