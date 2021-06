Krojovaná biatlonistka Davidová hvězdou videa, jehož natáčení na Karlově mostě vyvolalo vzteklé reakce. Formuli 1 viděla osobně poprvé v životě

Divoká jízda formule, řízené legendárním pilotem formule 1 Davidem Coulthardem, po památkově chráněném objektu ze 14. století rozhořčila mnoho Pražanů, ale také filmařů. Například režisér Jiří Strach vypočítal cenu pronájmu a postěžoval si na to, že za tyto peníze si česká produkce může jen těžko Karlův most na filmování pronajmout.

Zřejmě chtěl poukázat na to, že slavná památka by neměla být k zapůjčení u jen proto, že si to někdo může finančně dovolit. „Nechal jsem zjistit pronájem Karlova mostu filmařům na 1 den: 250tis pronájem 100tis kompenzace výtvarníkům Zábor: 40kč/m²-(magistrát,bezp.fond,nočka) Most má 5000m²=200tis Summa summarum: 550tis! Pro českého filmaře zcela nemožné! Jsem nasranej jak už dlouho ne!!! @ZdenekHrib...“ ptal se pražského primátora celkem rozzuřeně na adekvátnost zápůjčky Karlova mostu oblíbený režisér.

Nechal jsem zjistit pronájem Karlova mostu filmařům na 1 den:

250tis pronájem

100tis kompenzace výtvarníkům

Zábor: 40kč/m²-(magistrát,bezp.fond,nočka)

Most má 5000m²=200tis

Summa summarum: 550tis!

Pro českého filmaře zcela nemožné!

Jsem nasranej jak už dlouho ne!!!@ZdenekHrib https://t.co/lzY0hj8aLX — Jiri Strach (@Lotzasrando) April 22, 2021

Promo k nezaplacení

Pokud Jiří Strach po několika týdnech zhlédl právě zveřejněné finální video, snad se již malinko uklidnil a ocenil, jak krásnou filmařskou práci tvůrci promovidea odvedli a jak krásnou službu pro zdevastovaný turismus v Česku udělali. Propagace pražských panoramat v pohádce by jistě také nebyla k zahození, ale tak nedozírný celosvětový dosah, jaký má reklama na energy drink, jen těžko zařídí.

V promovideu se v monopostu Red Bull RB7, s nímž piloti Sebastian Vettel a Mark Webber získali v roce 2011 12 vítězství, se po Česku a Slovensku proháněl David Coulthard. Na památných místech s formulí dokonce i "gumoval" dlažbu, a v přítomných lidech to vzbuzovalo oprávněně nevoli a strach, že budou tato krásná místa nadobro poničena. Nic takového se ovšem nestalo. Profesionální produkce dokázala všechny lokace do poslední dlažební kostky ochránit, anebo následně uvést do původního stavu.

Mistryně světa na pouťové střelnici

Několik záběrů, odkazujících na moravské tradice, bylo natočeno v obci Nechory na jižní Moravě. Tam se ve videu objevuje i naše biatlonová mistryně světa z právě uplynulé sezóny Markéta Davidová. V tradičním moravském kroji si vystřelí svou slavnou malorážkou s jednorožcem papírovou růži na pouťové střelnici. „V záběru jsem nestřílela, ale myslím, že bych ji určitě trefila,“ řekla s nadsázkou pro Čtidoma.cz Markéta, která dostala možnost si ve filmu zahrát díky tomu, že patří do stáje sportovců Red Bull.

Ve vyšívaném kroji jí to moc sluší a líbil se i jí. „Ten kroj byl boží, na to jsem se moc těšila! Mrzí mě, že u nás kroje nejsou, v tomhle je Morava nádherná,“ doplnila mistryně světa, která monopost formule 1 viděla na natáčení poprvé v životě. „Byl to zážitek, ale musím přiznat, že takové rychlosti, kterou jezdí už se opravdu bojím.“ Česká sportovkyně zveřejnila na svých sociálních sítích dvě fotografie z natáčení a podařilo se jí tak do posledních chvíle svou lehce komickou roli ve videu pro sponzora utajit.

baby wiiings to bad boi wiiings https://t.co/3AQvrRY8nU — Red Bull (@redbull) June 15, 2021

Krátký propagační film se točil také v Lednici, krásné jsou dronové záběry na nově opravenou silnici přes novomlýnskou vodní nádrž u Pasohlávek. Odtud se Coultahrdův monopost přesunul na Slovensko, kde se projel pod panoramaty horských štítů Tater. Zde jej doprovodil akrobatickým letem hlavou dolů náš úspěšný pilot Martin Šonka.

Došlo také na propagaci místních hradů, bačů a jejich ovcí i salaší, cílem celé cesty byl Bratislavský hrad, kde Coulthard konečně opouští monopost a rozhlíží se do krajiny. Za takové propagační video Česko a Slovensko by si světově proslulá značka zasloužila přinejmenším velké díky. Po rok a půl trvající covidové pandemii je turismus v obou státech na bodě nula, a nalákání cestujících do hlavních měst obou států jistě přinese nejen do jejich pokladen tolik potřebné finance.

KAM DÁL: Žena sekerou podřízla šest lidí, malého synovce uškrtila. Vraždila přitom kvůli banalitě.