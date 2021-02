Kulturista se oženil s panenkou. Pak si objednal sexuální hračku z kuřete s penisem i vagínou. Video není pro každého

Lidé jsou různí a mají různé zájmy a potřeby. Ale čeho je moc...no, posuďte sami. Jurij Tolochko přišel o svou "manželku" několik týdnů před Vánoci a vypadalo to, že svátky budou zkažené. Svoji panenku měl opravdu rád, vždyť se s ní také "oženil" během obřadu, kterého se loni v listopadu zúčastnily desítky lidí.

Nová manželka bude z kuřete

Margo tedy musela do opravny a kdo ví, jestli se vůbec někdy vrátí domů. Každopádně kazašský svalovec nelenil a na sexuální uspokojení si našel něco jiného, možná ještě bizarnějšího. Nejprve si jen odtrhl kus masa z kuřete, aby experimentoval. Ukázalo se to jako dobrý nápad. „Chci učinil prohlášení, brzy budu mít novou manželku,“ napsal si na Instagramu.

Yuri přiznal, že "dovádění" s kuřecím masem se mu natolik zalíbilo, že ho myšlenka na dlouhodobější "spolupráci" přivádí k šílenství. Objednal si tedy speciální hračku. „Bude mít penis i vagínu. To je přesně to, co Margo chybí.“ Zavázal se přitom, že až se jeho "starší manželka" vrátí, bude ji respektovat a nezavrhne ji.

Napadení během demonstrace

Přitom sňatek s Margo nebyl nic jednoduchého, žádná procházka růžovou zahradou. Měli se vzít už v březnu 2020, pandemie koronaviru a restriktivní opatření však byly proti. Podruhé z toho sešlo na konci října, když byl Yuri napaden během transsexuální demonstrace v kazašském městě Almaty v ženském oblečení.

„Začal jsem používat ženský obraz, do kterého jsem se převtělil. Jmenuje se Amanda. Jejím prostřednictvím sděluji společnosti určité myšlenky. A za to jsem byl zbit,“ řekl webu Daily Star. Tak snad s kuřetem bude mít více štěstí.

