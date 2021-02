Nejsvalnatější filmová hvězda s dětským hřebínkem v ruce. The Rock se nebojí vlasů své malé dcery

Instagram je místo, kde jsou vzdálené hvězdy showbyznysu svým fanouškům o trochu blíž, než jen ze stránek bulvárních časopisů. O tom, že tento postup doopravdy funguje se mohou miliony uživatelů přesvědčit každý den. Ti kdo sledují “život” bývalého wrestlera a dnes jedné z nejlépe placených hvězd hollywoodských filmů Dwayna Johnsona mohli být svědky velmi roztomilé události.

Svaly na vlasy

Se svoji teprve dvouletou dcerou se musel pustit do činnosti, která většinou jeho filmovým postavám nepřísluší. Vzít malý dětský hřebínek do ruky a s ním dvouleté dceři rozmotat zacuchané vlásky tak, aby ji to nebolelo. Hora svalů vedle malé roztomilé holčičky, to je rozhodně obrázek k pousmání.

Věděl to i Dwayne Johnson, který se touto maličkou životní zkouškou s diváky velmi rád podělil. “Moje zlaté ruce všechno zvládly,” popisuje v komentáři na instagramovém postu. Byť se na první fotografii dcerka tváří poněkud ustaraně, o fotografii dál je jasné, že je ve správných rukou a tak to má být.

