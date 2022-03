Nevěra mě stála hodně. Manžel mě vydíral, ale to zdaleka nebylo nejhorší, říká Alice (29)

Pro Alici se změnil svět. Když potkala Ivana, zdálo se, že ji tak trochu zachránil. „Často jsem uvažovala, kde bych byla, kdybychom si nepřišli do cesty. Možná bych se upila, možná by mě cestou z pařby někdo znásilnil, zabil a zakopal v lese. Jasně, přeháním. Ale vážně jsem byla hodně divoká,“ vzpomíná brunetka.

Nedařilo se mi otěhotnět

Vedle Ivana se z ní stala jiná žena. Najednou se začínala zajímat o lidi kolem sebe, více o sebe pečovala, naučila se vařit a tak dále. Když se k sobě nastěhovali a o pár měsíců později se vzali, nikoho to příliš nepřekvapovalo.

Každý předpokládal, že další "metou" bude narození miminka. Ale to se nestalo. „Snažili jsme se, ale nešlo to. A já si začala říkat, že asi nejsem pro rodinu stvořená nebo že mě někdo trestá za moji minulost. Zase jsem začínala uvažovat o tom, že to vyřeším pařbou do časných ranních hodin.“

Manžel na to přišel

Takže když manžel odjel na na několik dní na služební cestu, Alice nelenila. „Obvolala jsem pár starých známých a dohodli jsme se, že vyrazíme na tah. Sešli jsme se v centru Prahy a dali naši klasiku - pár klubů v Dlouhé ulici, nakonec jsme skončili na bytě u kluků, které jsme potkali.“

Nemá cenu zacházet do detailů. Alice se zkrátka s jedním z nich vyspala. „Nijak jsem toho nelitovala. Prostě se to stalo. Já si uvědomila, že už to není pro mě a že opravdu chci žít rodinným životem. Měla jsem ale smůlu. Manžel na to přišel, protože mi za pár dní přišla dost "blbá" sms zpráva od toho kluka.“

Byl to test, nebo to myslel vážně?

Stalo se něco, co nečekala. „Ivan mě regulérně vydíral. Věděl, že se nechci rozvést, takže mě začal stavět do pozic, které mi byly krajně nepříjemné. To ale nebylo zdaleka všechno. Jednoho dne mi řekl, že když jsem taková, určitě nebudu mít problém vyspat se s jedním z jeho kamarádů.“

Alice dodnes neví, jestli to byl jenom test, nebo zda to myslel vážně. Buď jak buď, okamžitě si sbalila věci. „Něco se ve mně zlomilo. Rozhodla jsem se, že už to nebudu déle snášet. I když vím, že jsem si to podělala sama...“

(V příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační.)

